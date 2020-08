Enhedslistens Thue Lundgaard jubler over at folkeligt pres har virket omkring Nordmolen. Foto: Niels J. Larsen

Nordmolen: Folkeligt pres har virket

Halsnæs - 19. august 2020 kl. 10:42 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvor er det dog fantastisk. det er vidunderligt at se at et folkeligt pres virker.

Byrådsmedlem for Enhedslisten i Halsnæs Thue Lundgaard er ikke uventet begejstret over den overraskende drejning sagen om Nordmolen på Hundested Havn tog tirsdag med meldingen om at Halsnæs Kommune køber sin del af området tilbage og planerne om bioligbyggeri droppes til fordel for et forsøg på at etablere et arktisk center istedet .

Sammen med Torben Hedelund (S) stemte han imod den lokalplan for boligbyggeriet, der før sommerferien blev sendt i høring og som skulle være drøftet på borgermøder i Hundested torsdag. Thue Lundgaard og Torben Hedelund talte på byrådsmødet i juni netop for løsningen med at købe arealet tilbage, men et massivt flertal på de 19 øvrige byrådsmedlemmer bakkede op om lokalplanen.

Thue Lundgaard er ikke i tvivl om, at den er den massive modstand med bl.a. underskriftindssamling, der har flyttet en sag, som ellers syntes tabt.

- Der har været et konstant pres både i aviser og på Facebook hvor rigtigt mange har presset på. At der afleveres 1500 underskrifter bør være et wake-up call. Hvis jeg ikke havde troet på, at det kunne lade sig gøre, ville jeg ikke have holdt fast i at sige nej, det er ikke første gang i danmakshistorien at et pres virker.

Thue Lundgaard fik på få timer efter at nyheden var sluppet ud et væld af henvendelse på telefon og beskeder fra folk, der var jublende lykkelige over det.

- Det har været et uskønt forløb hele vejen. Vi har fra start råbt op og jeg fastholder at kalde det et mastodont-byggeri, som ikke har haft sin gang på jorden fra dag 1. Andres politiske holdninger i sagen er stukket helt af, der har været løftebrud, hvor man sagde noget før valget og gjorde noget andet bagefter og nu gør noget helt tredje, siger Thue Lundgaard.

Han kender ikke nærmere til den ny aftale, så han vil ikke udtale sig om mulighederne for at etableret et arktisk center i stedet på Nordmolen.

