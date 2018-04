Daniel Juul Simonsen er dybt rørt over at være blevet nomineret til Politikens Undervisningspris af to tidligere elever, blandt andre Ida Kær Mønge. Foto: Allan Nørregaard

Nomineret lærer: Jeg er fantastisk rørt

Halsnæs - 07. april 2018 kl. 11:02 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var i løbet af hans egne gymnasieår, at Daniel Juul Simonsen fandt ud af, at han ville være gymnasielærer.

- Jeg synes, det var de tre fedeste år, jeg er stadig misundelig, når jeg ser 3g'erne køre vogntur, siger Daniel Juul Simonsen, der underviser i historie og religion på Frederiksværk gymnasium og HF.

Nu gør han sit, for at hans elever får den bedste gymnasietid - og det lader til at være lykkedes for ham.

Han blev nemlig for nyligt indstillet til Politikens Undervisningspris af to af sine tidligere 3g-elever, og det har rørt ham dybt.

- Man kan ikke blive andet end enormt stolt og en lille smule genert, når man får sådan en indstlling. Jeg synes, det var enormt sødt, og jeg er fantastisk rørt over, hvad der er blevet sagt, forklarer han og smiler til sin tidligere elev Ida Kær Mønge, der sidder ved siden af ham.

Ida Kær Mønge er en af de to elever, der har indstillet Daniel Juul Simonsen til prisen - og begrundelsen går blandt andet på hendes tidligere religions- og historielærers sociale engagement og alternative metoder til indlæring.

- Jeg hørte allerede om undervisningsprisen i 1g, og da den dukkede op igen for nyligt, vidste jeg, at jeg skulle nominere Daniel. Han har gjort gym-tiden helt speciel ved at være en, man kender, og som man er tryg ved. Man kunne altid snakke med Daniel, om det var i forbindelse med musicalen, på studieturen til Rom eller til festerne, forklarer Ida Kær Mønge, der blev student sidste sommer.

Ida Kær Mønge husker også tydeligt en religionstime, hvor en klassekammerat spillede en sæl i forbindelse med et skuespil, eleverne opførte over en kompliceret tekst. Og denne måde at lære på er hun stor tilhænger af.

- Det gør undervisningen meget mere kreativ. Jeg tænker mere over en tekst, når jeg opfører den som et skuespil, og så er det jo også sjovt, at se hvordan de andre har fortolket teksten, forklarer hun.

At eleverne forstår, er da også et af Daniel Juus Simonsens formål med at inddrage skuespil, tegning og andre kreative aktiviteter i undervisningen.

Vinderne af Politikens Undervisningspris bliver kåret den 2. maj, men Daniel Juus Simonsen er allerede ovenud tilfreds.

- Jeg er fuldstændig ligeglad med, om jeg går videre. Det, at de har nomineret mig, er allerede fuldstændig fantastisk, siger han.