Thomas Møller Nielsen.

Nøglepolitiker runder skarpt hjørne

Halsnæs - 21. juni 2020 kl. 15:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bestyrelsesformand i Halsnæs Forsyning A/S og byrådsmedlem i Halsnæs for Venstre, Thomas Møller Nielsen, fylder 50 år mandag 22. juni.

Den runde dag for bestyrelsesformanden kommer oveni at Halsnæs Forsyning i denne måned har 10 års jubilæum som selstændigt aktieselskab efter udskillelsen fra Halsnæs Kommune.

Thomas Møller Nielsen har været formand for selskabet de seneste godt seks år, og har med stort engagement stået i spidsen for virksomheden i en periode, hvor den har udviklet sig utrolig meget. En af de store forandringer var hjemtagelse af dagrenovationsindsamling i 2015, som har medført store besparelser og har inspireret og dannet skole for andre selskaber og kommuner rundt om i landet. Flere vigtige miljø- og klimatilpasningsprojekter er blevet gennemført i Thomas Møller Nielsens formandstid, bl.a. etablering af højvandsslusen i Frederiksværk, samt lukning af de mindre renseanlæg i kommunen - Ølsted og Hundested - ved at samle alt spildevand til rensning på Melby Renseanlæg. Sidste år blev alle medarbejdere i selskabet samlet i nye rammer omkring Varmeværket i Frederiksværk.

Thomas Møller Nielsen blev bestyrelsesformand for Halsnæs Forsyning efter at være valgt i byrådet for Venstre fra 1. januar 2014. Han er desuden bestyrelsesmedlem i Dansk Affaldsforening og i Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste. I byrådet sidder han i Økonomiudvalget og Udvalget for Miljø og Plan.

Han driver til daglig den lille Nøglebar i Nørregade i Frederiksværk, hvor han er bosat med sin kone og to børn. Han har haft forretningen i tæt ved 30 år. Egentlig ville han være startet på en uddannelse indenfor medier og journalistik, da han var færdig med gymnasiet, men da hans chef i nøglebutikken, hvor han havde fritidsjob, blev alvorlig syg, sprang han til for at passe butikken. Det endte med at han købte den og nu kan kalde sig nøglepolitiker i Halsnæs.