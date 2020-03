Nødpasning er på plads: En skole og to børnehuse tager imod børn

Frederiksværk Børnehus bliver et af nødpasningsstederne for børn. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo Foto: unknown

Halsnæs - 13. marts 2020 kl. 15:20 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Der vil blive taget to børnehuse og en skole i brug, når Halsnæs Kommune fra på mandag etablere nødpasning for børn mellem nul og ni år. Nødpasningen kommer til at foregå i Frederiksværk Børnehus og Hundested Børnehus og på Magleblik Skole.

- Vi har nu fået klare retningslinjer om, hvem der er berettiget nødpasning. Det gælder kun børn op til ni år og er desuden afhængig af forældrenes jobmæssige situation, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts avis

Nødpasningen er for børn, hvis forældre eller enlig forsørgere ikke har andre pasningsmuligheder. Enten fordi de varetager kritiske funktioner i den offentlige sektor eller har job i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. I alle tilfælde skal forældrene først have afsøgt andre pasningsmuligheder.

Der vil desuden være nødpasning til børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov og er i særtilbud.

- Skulle der være nogen, som har brug for hjælp, men ikke er berettiget til nødpasning, så glæder det mig at se, at der er borgere, som har meldt sig til at passe andres børn. Jeg er virkelig imponeret over, at borgerne hjælper hinanden på den måde, siger Steffen Jensen.

Kan blive skruet op Statsminister Mette Frederiksen meddelte onsdag aften at store dele af landets offentlige sektor lukkes ned som en konsekvens af COVID-19 for at forsinke og mindske smitten med corona-virusset, så sundhedsvæsnet bliver mindre presset.

Det gælder blandt andet skoler og dagtilbud som senest fra på mandag skal være lukket 14 dage frem.

I stedet skal kommunerne etablere nødpasning. I Halsnæs sker det for nul til seks-årige i Frederiksværk og Hundested Børnehuse indenfor almindelig åbningstid. Borgere skal søge mod det børnehus, der ligger tættest på ens bopæl, dog således at borgere i Melbyområdet skal søge mod Hundested. For skolebørn i alderen seks til ni år er nødpasningen på Magleblik Skole i SFO'ens normale åbningstid klokken 6-17.

Hvis der bliver behov for det, så er Halsnæs Kommune klar til at åbne flere nødpasningssteder med dags varsel.

- Vi er usikre på, hvor mange der vil gøre brug af det af nødpasningen, men vi mener, at de her tilbud vil dække behovet. Bliver der brug for det, kan vi efterfølgende skrue op eller ned for det, Martin Kjellberg Ishøy, leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation i Halsnæs Kommune.

Brev fra minister Regeringen har opfordret til, at forældre så vidt muligt holdt deres børn hjemme allerede fra torsdag, men både torsdag og fredag har der været medarbejdere i børnehuse og skoler. Her er flere børn dukket op, og det har været medvirkende faktor i kommunens arbejde med at bestemme, hvor mange der får brug for nødpasning.

»Vi oplever allerede nu, at mange forældre har fulgt regeringens anvisninger og holder deres børn hjemme. Det er en stor hjælp i forhold til den koordinering, der finder sted. Vi er vidende om, at rigtig mange har fundet alternative pasningsmuligheder. Det takker vi for, og vi opfordrer til, at man benytter sig af disse selvom man ligger indenfor ovenstående kriterier«, skriver Niels Milo Poulsen, direktør i Halsnæs Kommune på kommunens hjemmeside.

Børne- og undervisningensminister Pernille Rosenkrantz-Theil har i går sendt et brev til landets kommuner, hvor hun gør kriterierne for børnepasning helt klare.

Det brev tikkede også ind hos Halsnæs Kommune, men ændrede ikke meget ved den indsats, som kommunens krisestab havde udarbejdet.

- Inden brevet kom, havde vi lige færdiggjort et skriv, og det ramte godt. Det er kun småting, der er blevet justeret efterfølgende, siger Martin Kjellberg Ishøy