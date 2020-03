»Nødhospital« klar i Hundested

I den kommende tid kan kommunerne landet over risikere at stå over for en situation, hvor de skal begynde at tage imod borgere, som bliver udskrevet fra landets hospitaler. Det scenarie kan komme til at udspille sig, hvis der kommer så mange smittede med COVID-19 med behov for indlæggelse, at hospitalerne er nødt til at udskrive andre patienter for at gøre plads. Nogle af de udskrevne kan være smittet med COVID19.