Nis holder liv i Hundested

Men ikke desto mindre endte sjællandsseriens bundkamp uden vinder, da de to hold delte via 2-2 efter en intens og højdramatisk match. Og set i bakspejlet må begge hold ærgre sig gevaldigt over, at det ikke blev til tre livsvigtige point. Stenløse satte en 2-0 føring over styr og Hundested tillod sig at misbruge hele to straffespark i 2. halvleg.

For begge holds vedkommende var uafgjort noget nær som at 'kysse sin søster' da Hundested og Stenløse tørnede sammen lørdag eftermiddag i Stenløse.

De sidste 45 minutter blev en fuldstændig vanvittig forestilling. Hundested jagtede en reducering og to gange fik de muligheden via straffespark. Først blev Nis Prio nedlagt i det kriminelle felt, men på det efterfølgende spark fra pletten reddede hjemmeholdets målmand forsøget fra Lars Bonde.

Udlignede i sidste minut

Umiddelbart efter lykkedes det dog Hundested at få reduceret. Det var 'krigeren' Nis Prio der sted højt til vejrs og headede et hjørnespark i kassen til 1-2.

Herefter gik Hundested 'all-in' for en udligning, det gav huller bagude, og hjemmeholdet havde muligheder for at lukke og slukke. Stenløse følte sig ligeledes snydt for et oplagt straffespark i den hektiske slutfase, hvor Christian Solhøj nedlagde hjemmeholdets angriber i fri position.

Her slap Hundested med skrækken og i stedet var det påny Nis Prio der i kampens 90. minut, mellem venner og fjender, kunne heade udligningen i kassen da et frispark blev sendt ind foran mål.

Anfører Nis Prio var om nogen manden der gik forrest da ærmerne skulle smøges op, og med de to scoringer holdt han liv i Hundesteds 'mission overlevelse'.

Og der skal hårdt arbejde til, hvis Hundested skal have fat i rækkens midterfelt. Det uafgjorte resultat betød, at de to mandskaber spillede hinanden ned på de to direkte nedrykningspladser.