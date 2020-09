Ni nye Corona-tilfælde på en uge

I følge Halsnæs Kommune er de nye smittede hovedsageligt ældre borgere over 60 år, men der er også et par smittefælde hos borgere under 30 år. Totalt er det samlede tal for Halsnæs Kommune 84 tilfælde blandt 10.504 testede borgere.

»De nuværende omstændigheder betyder, at alle borgere bør være ekstra opmærksomme på sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det betyder også, at risikoen for, at der i den kommende tid konstateres smitte i en daginstitution, på en skole eller på et plejecenter i Halsnæs er steget. Alle områder i Halsnæs Kommune har forberedt sig så godt som muligt på, hvordan et smitteudbrud skal håndteres, men det er ikke muligt at lave en detaljeret plan for, hvad der skal gøres hvornår, hvis et smitteudbrud bliver en realitet,« skriver kommunen på hjemmesiden.