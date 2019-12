Årets sidste byrådsmøde torsdag 19. december.

Nej til pesticider og kunstværk

Halsnæs - 19. december 2019 kl. 20:52 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets sidste byrådsmøde i Halsnæs blev klaret på lidt under to timer for den åbne del, hvorefter politikerne for lukkede døre behandlede to ejendomssager samt de modtagne bud på byggeri af en ny skole i Frederiksværk.

Sagen om et lyskunstværk i Hundested splittede byrådet, men endte med at et flertal på 15 mod fem stemte for at sige nej til værket »Længsel og fortøjning«, der skulle være placeret i et område mellem Nørregade og havnen i Hundested.

Socialdemokraterne Helle Lunderød og Helge Friis gik ind for at kunstværket skulle realiseres. Det samme gjorde Olaf Prien (SF) og Dansk Folkeparti Walter Christophersen og Gitte Hemmingsen. Annette Westh (S) undlod at stemme, mens de øvrige socialdemokrater, Venstres gruppe og Anja Rosengreen (SF) udgjorde det flertal, der spænder ben for lyskunstværket.

Mødet startede med behandling af to sager om pesticider. Mens et samlet byråd gik ind for forslaget om at gøre Halsnæs til pesticidfri kommune, således at der ikke må anvendes pesticider på kommunale udearealer og arealer som kommunen har forpagtet ud, så kom formand for Miljø og Plan Anja Rosengreen ikke igennem med sit ekstra punkt.

Kun SF og Enhedslisten gik ind for, at Halsnæs Kommune skulle tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings kampagne Giftfri Haver.

Sagen om godkendelse af nye takster for vand og spildevand i Halsnæs Forsyning blev uden egentlig debat. Walter Christophersen (DF) stemte i denne og et par andre sager imod og blev fulgt af Gitte Hemmingsen.