Christian Warrer, formand for Hundested Erhverv, er som kunstneren Karin Lind stærkt forundret over politisk kovending om et lyskunstværk i Hundested. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Nej til kunstværk: Politikere har ikke set lyset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej til kunstværk: Politikere har ikke set lyset

Halsnæs - 16. november 2019 kl. 04:57 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Hundested Erhverv Christian Warrer fatter ingen af de argumenter, som politikerne i Halsnæs er fremkommet med som grund til at stoppe det store lyskunstværk, der skulle pryde et område ved Nørregade i Hundested.

- Det virker til at politikerne ikke har brugt to minutter på at sætte sig ind i hvad det hele handler om, siger han.

Onsdag sagde et samlet Økonomiudvalg i Halsnæs Kommune nej til etablering og driftsomkostninger for kunstværket. der er udformet af Græsted-kunstneren Karin Lind. Ellers var der lagt op til, at byrådet blot skulle give projektet det endelige stempel på mødet i næste uge, og pengene er på nær driftomkostninger afsat, ligesom man har modtaget tilskud på 400.000 kr. fra Statens Kunstfond.

I Frederiksborg Amts Avis fredag argumenterede Steen Hasselriis (V) for at et lysprojekt ikke ville have effekt i sommertiden, hvor turisterne var i Hundested, ligesom han frygtede omkostninger i tilfælde af hærværk. Samtidig mente han at kunstprojektet i stedet skulle tages med i overvejelserne omkring en ny helhedsplan for Hundested. Nogenlunde samme argumenter er fremført af Anja Rosengreen (SF).

Men det mener Christian Warrer er helt misforstået.

- Vores ønske er at skabe lys i den mørke tid og binde by og havn sammen, og kunstværket tager udspring i lokalhistorien. Samtidig er der brugt langt tid på at finde materialer, som vil være mindre udsat for hærværk, siger han.

Kunstværket, der skulle placeres i over fire meter højde bl.a. for at sikre mod hærværk, er afslutningen på en proces på 3-4 år, sat igang af Halsnæs Kommune i samarbejdet med bl.a. Hundested Erhverv.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis Weekend.