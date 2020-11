Nej til flis-dispensation

Med stemmerne 6-1 har et flertal i miljø- og planudvalget netop besluttet, at der ikke kan gives dispensation til flisning af tømmer på den sydlige del af Hundested Havn.

A. Henriksen Shipping A/S havde søgt om dispensation til at flise en større mængde tømmer på det såkaldte delområde A på havnearealet, men det er der ikke politisk opbakning til.

"Et flertal i udvalget mener ikke, at der skal dispenseres. Problemstillingen med flisning indgår i et længere forløb, hvor virksomheden har fået påtaler, da lokalplanen for netop det delområde ikke tillader flisning. Derfor vil det også være svært at skulle forklare borgerne, hvorfor man så skulle vælge at dispensere," forklarer udvalgsformand Anja Rosengreen (F), der samtidig oplyser at Dansk Folkeparti har begæret sagen i byrådet.

Udvalgsmedlem Steen Hasselriis (V) føjer til: "Vi er normalt erhvervsvenlige i Venstre, men her er vi nødt til at trække en streg i sandet, da flisningen har fundet sted i årevis trods flere påbud om at standse arbejdet. Det har gjort indtryk at se, hvor omfattende det er blevet med bjerge af tømmer og træflis, ligesom det har gjort indtryk, at borgere faktisk har været generet af det. Nu må vi slå bremsen i."

Sagen har været i høring, hvilket har ført til otte høringssvar med beboeres beskrivelser af gener som støv og støj. Alle svar var imod dispensation - det ene høringsbidrag var ledsaget af 154 underskrifter.

Havnefoged Søren Brink har tidligere udtalt, at man handlede i god tro og at flisning ikke var egentlig produktionsvirksomhed. Baggrunden for dispensationsansøgningen fra shippingvirksomheden var blandt andet store omkostninger til flytning af tømmeret for at flise det et andet sted på havnen.