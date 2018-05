Se billedserie Fodboldklubberne i Melby og Ølsted må fortsat køre til kunstgræsbanerne i Hundested og Frederiksværk. Et stort udvalgsflertal afviser at anlægge nye baner for nuværende. Foto: Niels J. Larsen

Nej til flere kunstgræsbaner

Halsnæs - 05. maj 2018 kl. 04:02 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Melby-Liseleje IF og Ølsted IF må kigge langt efter at få anlagt kunstgræsbaner på deres fodboldanlæg. Et stort flertal i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati fulgte på onsdagens møde direktionens indstilling om, at der på nuværende tidspunkt ikke planlægges flere kunstgræsbaner.

Det er fodboldklubbernes fælles kunstgræsgruppe, der har rettet henvendelse til kommunen om igangsætning af den såkaldte fase 2 med kunstgræsanlæg i Melby og Ølsted efter at der i fase 1 blev etableret baner i Frederiksværk og Hundested. Oprindelig ønskede de fire fodboldklubber i kommunen kunstgræs på alle anlæg, men det endte med en aftale om anlæg af de to baner samtidig. Op til valget i 2013 gav Venstre et løfte om, at der kom kunstgræsbaner på alle fire anlæg, men det løfte løb man fra, da man fik sat sig ind i, hvad en kunstgræsbane koster i anlæg og drift.

Anlæg af en kunstgræsbane koster i dag 4-5 mio. kr. og der skal bruges omkring 200.000 kr. årligt på drift.

Seks af de syv medlemmer af Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati stemte for et nej til flere kunstgræsbaner på nuværende tidspunkt: Socialdemokraterne Helle Lunderød, Annette Westh og Henrik Tolstrup, Olaf Prien (SF) samt Venstres Susan Eirfeldt og Sune Raunkjær.

Gitte Hemmingsen (DF) stemte imod indstillingen med begrundelsen, at der ikke skal forskelsbehandles på idrættens område.

