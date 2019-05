Nej tak til grusgrav i Ølsted

- Jeg er enig i, at vi skal gøre hvad vi kan for at undgå endnu en grusgrav i Ølsted. Der er brug for fred i området og for at folk kan opleve at de bor et sted med naturherligheder, siger Anja Rosengreen (SF), formand for Udvalget for Miljø og Plan.