Resterne af Villa Alp kommer til at stå flere uger efter at nedrivningsarbejdet er stoppet af Halsnæs Kommune. Foto: Niels J. Larsen

Nedrivning af Villa Alp stoppet

Halsnæs Kommune stoppede torsdag middag nedrivningen af Villa Alp på Torvet i Frederiksværk. Det skyldes at ejeren Kim Dencher Johansen hverken har nedrivningstilladelse eller har fulgt reglerne omkring anmeldelse om sortering af byggeaffald.

Medarbejdere fra Halsnæs Kommune tog affære torsdag efter at man på rådhuset havde læst om nedrivningen af den 117 år gamle villa i Frederiksborg Amts Avis. Efter besigtigelse på stedet, beordrede man nedrivningsarbejdet stoppet.

Halsnæs Kommune oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at der er givet en nedrivningstilladelse helt tilbage i 2010, men at den er udløbet i 2012. Hvad ejeren, byggemogulen Kim Dencher Johansen, fik besked på dengang.

Kim Dencher Johansens selskab Artillerihusene ApS købte grunden og huset Villa Alp tilbage i 2006. Siden har der været tænkt forskellige projekter, mens bygningen er forfaldet yderligere, og nu er Kim Dencher Johansen klar med et boligprojekt med 40 handicapvenlige lejeboliger, som han fortalte til Frederiksborg Amts Avis onsdag.

Det var sent torsdag eftermiddag ikke muligt at få en kommentar fra Kim Dencher Johansen om den manglende nedrivningstilladelse.

Tidligere på eftermiddagen nægtede han kendskab til, at arbejdet med nedrivningen var stoppet.

- Det kender jeg ikke noget til, men det kan jeg ikke forestille mig. Det er et anerkendt nedrivningsfirma, der er på opgaven, sagde Kim Dencher Johansen efter at avisen havde konstateret, at arbejdet var stoppet og pladsen forladt.