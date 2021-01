Nedrivning: Solskin jævnes med jorden

Sidste uge startede Solskins ejer, Korf Ejendomme, nedrivning af den velkendte bygning, der siden 1910 har huset blandt andet pensionat, restaurant, café, diskotek og spillested i Liseleje.

I efteråret vil en nyopført bygning på stedet rumme 11 nye ejerboliger og et lille butikslokale.

"Efter 2½ års forberedelser med tilpasning af boligprojektet kommer det nu gå stærkt med at tømme bygningen, rive huset ned og opføre en ny bygning lidt i stil med det gamle Solskin," fortæller direktør Lars Jacobsson, Korf Ejendomme.

"Det har ikke været muligt at bevare den gamle bygning på grund af husets alder og tilstand, så den bliver fjernet nu. Det vil blive meget dyrt at renovere og ombygge. De kommende boliger har der allerede været stor interesse for, og de første beboere flytter ind i efteråret 2021 - oven i købet i et hus, som i byggestil og udseende kommer til at minde meget om Solskin," siger Lars Jacobsson.

Korf Ejendomme ansøgte om tilladelse til nedrivning i sommeren 2019, da der samtidig var debat om renovering af bevaringsværdige bygning. En teknisk gennemgang afslørede dog, at standen var så dårlig, at en renovering ville blive uforholdsmæssig dyr.

De sidste rester af den gamle bygning kan være fjernet allerede i uge 6.