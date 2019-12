Se billedserie Skovarealer omkring Helsingevej, kaldet Sandflugtsplantagen, skal alligevel ikke sælges, meddeleler Naturstyrelsen. Foto: Niels J. Larsen

Naturstyrelsen dropper skovsalg

Halsnæs - 23. december 2019 kl. 11:04 Af Niels Jørgen Larsen

Naturstyrelsen har beslutte at trække salget af Sandflugtsplantagen - skovarealerne ved Karsemose på Sandet langs Helsingevej - tilbage. Derved forbliver området statsskov, således som naboer har kæmpet for.

Det oplyser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse samt i en mail til en af de beboere, der har klaget over salget til miljøminister Lea Wermelin.

- Det er en sejr for naturen og for borgerne. Det eneste rigtige er at det fortsat er statsskov og ejet i fællesskab, så det er vi vældig tilfredse med, siger David Vincent Nielsen til Frederiksborg Amts Avis.

Han har sommerhus på Skovtoften lige op til den tidligere Karsemoselejr, der var en del af de to områder, som var sat til salg af Naturstyrelsen med en budfrist i januar.

Det er bl.a. området, hvor Karsemoselejren lå, der nu alligevel ikke skal sælges og forbliver statsskov. Foto: Niels J. Larsen



Værdifuld skov I en pressemeddelelse skriver Naturstyrelsen:

»Naturstyrelsen er blevet opmærksom på at dele af Sandflugtplantagen indeholder skov, der er mere værdifuld for natur og friluftsliv end først antaget. Sammenholdt med den lokale interesse og ønske om at fastholde skoven i statsligt ejerskab, har Naturstyrelsens direktion besluttet at stoppe salget af arealerne.«

Samme besked har David Vincent Nielsen fået i en mail. Det var Frederiksborg Amts Avis, som efter henvendelse fra nogle af naboerne i sidste uge gjorde Naturstyrelsen Nordsjælland opmærksom på, at del af det skovområde man havde til salg af Miljøstyrelsen i 2016-17 var registreret som naturmæssigt særlig værdifuld skov, også kaldet § 25-skov. Den oplysning samt en række protester fra naboer til skovområdet har altså fået Naturstyrelsen til at droppe salgsplanerne.

Lyttet til lokale - Naturstyrelsens kerneopgave er at sikre gode naturoplevelser til borgerne. Derfor har vi de seneste år solgt en del af vores bygninger og mindre værdifulde arealer for at skaffe midler til at skabe mere sammenhængende natur for vores truede arter. Set i det lys gav det i første omgang god mening at sælge en del af Sandflugtplantagen og bruge midlerne til naturen andre steder. Vi er siden hen blevet klogere på områdets naturmæssige værdier og har lyttet til lokalsamfundets ønske om at bevare områderne som statsskov med fri adgang. De to ting i sammenhæng betyder, at vi har valgt at annullere salget, siger Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen.

Ønsker samarbejde Naturstyrelsen meddeler at man i løbet af 2020 vil finde andre bygninger eller arealer, der kan erstatte de midler, som salget af Sandflugtsplantagen skulle have givet til natur og friluftsliv.

- Samtidig vil vi efter nytår tage kontakt til grundejerne omkring Sandflugtsplantagen for at få et tættere samarbejde om hvordan vi håndterer området og hvordan de evt. kan hjælpe med det, siger skovrider Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland.

Naturstyrelsen satte første gang områderne til salg sidste vinter, men her trak man salget tilbage, da en del af den tidligere Karsemoselejr af Region Hovedstaden blev registreret som mulig forurenet. Nu har man altså droppet salget for anden gang.