Der er ingen grænser for hvad man kan bruge naturen til

Naturen kalder: Slow Triathlon

Seks lørdage med træning i naturen

Halsnæs - 23. oktober 2020 kl. 10:31 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

”Alle får det godt af at være i naturen. Når vi bevæger os i naturen, får vi dobbelt så stor udbytte af vores træning eller ganske enkelt af livet generelt, da vi mennesker er en del af naturen og skabt til at være i naturen”. Sådan fortæller Sanne Bjørn fra Agern Yoga Center, som i mere end det sidste årti har prøvet at lokke folk ud og bevæge sig i naturen. Hun mener, at dét at komme ud i naturen dagligt, eller så ofte det er muligt er et livsvilkår, for at vi trives godt som mennesker. ”Naturen vinder heldigvis mere og mere indpas i samfundet særligt i disse trange tider, og det er da glædeligt, at der også kommer noget godt ud af Corona”, siger hun.

Træning og yoga i naturen Der er ingen grænser for hvad man bruge naturen til. Og aldrig har det været så attraktivt og oplagt at tilbyde nye sammensatte bevægelsesformer, for at lokke så mange forskellige målgrupper ud i naturen. Her er der nemlig plads til alle. Både de naturglade, de som nyder vandring, og de som nyder yoga og bevægelse generelt. "Alle kan få udbytte af træningen og være trygge og holde den afstand der er nødvendig, samtidig med at vi får styrket fællesskabsmusklen og hjerterne, som også lider i disse tider. Vi er jo flokdyr, og er bedst når vi gør ting sammen, derfor håber jeg på at se ekstra mange ude i skoven, når jeg nu starter en ny sæson op for Slow Triathlon for krop og sjæl i Sonnerup skov v. Arresø", fortæller Sanne Bjørn. Hun fortsætter: "Naturen styrker hele immunforsvaret. Tænk på den rene ilt vi får i lungerne, som styrker hjertet og hele nervesystemet, hormonerne og sanserne stimuleres optimalt når vi mærker vinden mod huden, ser på formerne og farverne, instinkterne er på mærkerne når underlaget er uforudsigeligt, og vi får lyset i øjnene, der samtidig hjælper os mod vinter tristhed her i den mørke tid, selv på gråvejrs dage".

Sæt tempoet ned 'Slow Triathlon', kalder Sanne Bjørn bevægelsesformen ud fra den pointe, at vores samfund trænger til at sætte tempo ned: "Triathlon symboliserer styrke, og en rolig, bevidst og afslappet bevægelsesform findes der masser af indre styrke i. Og da mange som motionerer, ønsker at tabe sig eller samtidig finde indre fred og ro, så er det at sætte tempoet ned, dér hvor krop og psyke paradoksalt nok vinder tid til at ændre sig, sine gamle mønstre og vaner når at finde nye veje, når de skal 'omkodes'. For det er en skrøne at man kun kommer i form ved at det skal være meget aktivt og hårdt. Det vigtigste er at man har det godt og det giver mening det man gør", slutter Sanne Bjørn. Slow Triathlon foregår hver lørdag med start 24. oktober frem til 28. november. Alle dage fra kl. 9.30 til cirka 10.50. Billetter bookes via hjemmesiden agernyoga.dk