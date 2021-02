Store sten er gravet halvvejs på Kappelhøj. Stenene lagrer varme, og dermed skabes et mikroklima med gode vækstbetingelser for f.eks. timian.

Naturen hjælpes på vej

Halsnæs - 16. februar 2021

Kappelhøj er i spændende udvikling, og kommunens Natur og Miljø-afdeling har en finger med i spillet.

Som led i naturplejen afgræsses af Kappelhøj køer og heste 'ansat' i det lokale kogræsserlaug.

Det har ført til en forrygende udvikling i områdets vegetation i de tre år, de firebenede naturplejere har været i aktion.

Nye tiltag skal nu bidrage til at skabe en endnu højere biodiversitet i foldene.

Markfirben og timian

I folden øst for Kappelhøjstien er der skrællet tørv af i to mindre områder, som er blevet fyldt på med småkornet grus. Den afskrællede jord er brugt til at lave en lille sydvendt vold, hvorpå der er lagt sten - et godt skjule- og fødesøgningssted for markfirben.

I foldene på begge sider af Kappelhøjstien er 10 store sten blevet halvt nedgravet. Sten lagrer varme, og mikroklimaet omkring stenene vil skabe vækstbetingelser for typiske overdrevsplanter, f.eks. timian.

En sydvendt stribe i slugten mod Strandvejen er blevet ryddet for bevoksning for for at skabe bedre forhold for planter og dyr - ikke mindst for markfirben.

Frørester fra tidligere vegetation ventes at spire frem, når arealet igen eksponeres for sol.

Det ryddede materiale lægges i folden for at skabe gode betingelser for svampe og insekter.

I år har der for første gang været vintergræsset af fire små shetlandsponyer og tre køer.

Man kan læse mere om Kappelhøj Kogræsserlaug på www.kh-kograesserlaug.dk.