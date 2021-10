Nattevagterne på Hundested Plejecenters demensafdeling er trukket i pyjamas for at hjælpe de borgere, som står op om natten og har svært ved at holde styr på døgnet. Foto: Jan Stephan

Nattevagter i pyjamas giver demensramte bedre søvn

Halsnæs - 18. oktober 2021

- Gaaaaaaab. En nattevagt i Fjordhuset, Hundested Plejecenters demensafdeling, kommer i ført pyjamas gående ned af gangen og gaber, da hun møder en af stedets demensramte borgere, som er stået op midt om natten.

Forskning fra Nederlandene og England viser, at mennesker med demens har svært ved at holde rede på døgnet, og det er skidt for deres døgnrytme, hvis de står op fem gange i døgnet og tror, at det er morgen. Problematikken kan de nikke genkendende til i Fjordhuset, og før sommerferien igangsatte plejecentret derfor et nyt initiativ med utraditionel beklædning og opførsel, som skal hjælpe de demensramte borgere med bedre at finde ud af, hvornår det er nat og dag.

- Demensramte borgere bruger utrolig meget spejling. Derfor prøver vi både med beklædning og kropssprog at signalere overfor beboerne, at det er nat, og de skal sove, siger Tina Antonsen, områdeleder på i Fjordhuset.

Mærkbar effekt Det er omkring fire måneder siden, at Tina Antonsen stødte på ideen om at iklæde nattevagter i pyjamas. Den kommer oprindeligt fra den nederlandske Alzheimersforening.

- De er meget inspirerende og har gode ideer til, hvordan man støtter borgere med demens, og da jeg så ideen, tænkte jeg, at den lå lige til højrebenet, siger Tina Antonsen.

Både lederen af Hundested Plejecenter, Mette Sofie Haulrich, og Fjordhusets nattevagter var begejstret for ideen, og der blev straks indkøbt pyjamasser til medarbejderne.

- Det er jo et meget nemt og billigt initiativ at sætte i værk - særligt når man ser på den stor effekt, vi oplever, at det har, siger Mette Sofie Haulrich.

I cirka tre og en halv måned har nattevagterne i ført sig pyjamas og signaleret med gab og andet kropssprog, at det er nat. Det har allerede givet mærkbare resultater i Fjordhuset.

- Vi har en enhed på 16 beboere, hvoraf flere stod meget op om natten og var svære at få i seng igen. Der har pyjamassen haft en tydelig effekt, fordi den overbeviser borgerne om, at det er nat, og de skal sove. Nu kan vi se, at flere af dem får mere sammenhængende søvn, siger Tina Antonsen.

Flere burde gøre det Resultaterne kommer ikke bag på Anneke Dapper. Hun er demenspsykolog og har rejst rundt og undervist på landets plejecentre på demensområdet.

Hun kender ideen med nattevagter i nattøj fra Nederlandene, hvor det er afprøvet på mange plejecentre med succes, og Anneke Dapper har selv forslået flere plejecentre i Danmark at prøve det af. Indtil videre uden held.

- Så vidt jeg ved, er der aldrig nogen, som har bidt på. Måske fordi det er lidt grænseoverskridende for personalet. Faktisk er Hundested Plejecenter de første i Danmark, som jeg har hørt om, der har gjort det, siger Anneke Dapper.

Hun er undervejs i forløbet blevet kontaktet af Hundested Plejecenter og har været spændt på, hvordan det virkede, og hvordan de demensramte borgere reagerede.

- Jeg synes, at det er vildt fedt, at de tør. Og at det giver det resultat, det gør, men det kommer overhoved ikke bag på mig. Jeg havde forventet, at det ville virke. Men nogle gange, når man afprøver nye ting på mennesker med demens, så kræver det lidt vedholdenhed, siger Anneke Dapper.

Hun håber, at flere nu vil følge Hundested Plejecenters eksempel.

- Plejepersonalet alle vegne er presset på tid, men det her tager hverken tid eller koster noget, og jeg håber, at flere kommer til at prøve det. Det er en enkelt måde at gøre livet bedre for mennesker med demens, siger hun.

Et spejl af, hvad vi ser For at forklare hvorfor noget så simpelt som at gabe og have pyjamas på virker, bringer Anneke Dapper begrebet spejling i spil.

- Når vores kognitive funktioner bliver påvirket, så prøver vi at arbejde med andre dele af hjernen eller andre sanser, som kan fortælle os det samme, vi normalt gør med ord. Her bruger man spejling til at vise mennesker med demens, hvordan verden hænger sammen, siger Anneke Dapper og fortsætter:

- Hvis jeg vågnede om natten og ikke vidste, om det var nat eller dag, så ville jeg prøve at finde ud af det. Men hvis jeg blev mødt med lys alle steder udenfor min dør og i øvrigt mødte vagter i uniform, som havde travlt, så ville det ikke signalere til mig, at jeg skulle sove. Men hvis jeg blev mødt af slukket lys og ansatte i nattøj, som gabte, så ville det signalere nat.

Demenspsykologen gør det klart, at man også kan bruge spejling på anden vis. For eksempel ved pædagogiske måltider, hvor personalet sætter sig og spiser med beboerne i stedet for at rende rundt og arbejde, mens der spises eller at sidde ved bordet uden at spise.

- På den måde kan man lægge op til, at der skal spises, og der er mange andre situationer, hvor man kan bruge spejling, siger Anneke Dapper.

Næste skridt: Morgenkåber På Hundested Plejecenter er de langt fra færdige med at bruge spejling i hverdagen. Flere medarbejdere og flere beklædningsgenstande er allerede ved at komme i spil.

- Vi køber morgenkåber til nattevagterne, fordi det er ved at være for koldt til kun at have pyjamas på. På forespørgsel fra aftenvagter og dagvagter køber vi ekstra ind, så de også kan have morgenkåben ud over deres uniform, når beboerne lægges i seng om aftenen og hjælpes op om morgenen, siger Mette Sofie Haulrich.

Plejecenterlederen har også planer om at dele erfaringerne med kommunens øvrige plejecentre.

- Vi har kun været i gang i kort tid og har derfor ikke nået at dele erfaringer med andre endnu, men det planlægger vi at gøre, når vi har et lidt større erfaringsgrundlag, siger Mette Sofie Haulrich og gør det klart, at det ikke er sidste gang Hundested Plejecenter benytter sig af international forskning.

- Det er helt klart noget vi vil lade os inspirere af fremadrettet, siger hun.