Narkobilist ramte søjle

Det viste sig endvidere, at den bil, som han kørte i, var stjålet. Den 30-årige udtrykte sin utilfredshed med politiets tilværelse i en sådan grad, at han foruden sigtelserne for de førnævnte forhold også blev sigtet for fornærmelig tale mod tjenestemand. Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.