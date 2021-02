Narko, nummerpladetyveri og nul kørekort

Tirsdag kl. 14.08 blev en 30-årig mandlig bilist præsenteret for en stribe sigtelser, efter en politipatrulje havde standset ham på Hillerødvej i Frederiksværk.

Det viste sig, at manden fra Frederiksværk tidligere var blevet frakendt retten til at køre bil, og at han stadig var i frakendelsestiden, hvilket udløste en sigtelse, og derudover blev han også sigtet for tyveri af nummerplade samt kørsel i uindregistreret køretøj - sidst men ikke mindst blev manden sigtet for narkokørsel, og en blodprøve skulle derefter fastslå den eventuelle grad af påvirkning, oplyser politiet i døgnrapporten.