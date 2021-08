Se billedserie Næstformand for Ølsted Borgerforening og Lokalråd Per Perschke ønsker en tættere dialog med de lokale politikere. Foto: Niels J. Larsen

Næstformand ønsker en helhedsplan for landsby

Halsnæs - 11. august 2021 kl. 11:46 Af Niels J. Larsen Kontakt redaktionen

- Jeg er faktisk overrasket over, hvor meget trafik der er her!

Selv om han har boet i Ølsted i over 45 år og har adresse ud til Byvej forbavser det Per Perschke, næstformand i byens borgerforening og lokalråd, hvor mange biler der passerer denne ellers fredelige fredag formiddag i skoleferien, hvor vi har sat os ved et af pizzeriaets bænkebordesæt ved krydset Byvej-Hovedgaden i Ølsted.

Den gennemgående trafik i Ølsted burde ellers være lettet, efter at vejarbejdet i Kregme omsider er afsluttet, og det ser ud til, at trafikken gennem krydset i flere uger er gledet fornuftigt, så folk ikke fristes til at køre over Ølsted, hvis de kommer fra Frederikssund og skal videre mod Hillerød eller omvendt.

Det rystede ellers også Per Perschke og gjorde ham godt gal, da Frederiksborg Amts Avis i marts i år kunne berette, at en af politiets ATK-biler til fartkontrol på fem timer havde blitzet 248 bilister ud af 735 passerende for at køre for stærkt gennem Ølsted.

Trafik har været et tema gennem mange år i Ølsted. Særlig da byen for nogle år siden nærmest var invaderet af store tunge lastbiler, som kørte jord til området ved den nedlagte gasbetonfabri, og man ikke mindst frygtede for skolebørnenes trafiksikkerhed og satte forskellige kampagner i gang.

Til hestevogne

Per Perschke og andre i Ølsted er fortsat bekymrede for trafikken og ønsker infrastukturen forbedret i byen, særligt hvis det store boligprojekt på gasbetongrunden bliver igangsat. Det vil give yderligere masser af biler igennem Hovedgaden og gøre det mere usikkert for skolebørnene at komme gennem byen. Han udtrykker problemerne meget kontant således:

- Vejene i denne by er ikke lavet til andet end hestevogne!

I øjeblikket er der efter mange års ventetid sat gang i en såkaldt helhedsplan for Hundested, der skal skabe sammenhæng mellem havn og by. Per Perschke mener også det er tid til, at Ølsted får en helhedsplan. Ikke mindst omkring infrastrukturen, men der er en del andre forhold, man gerne vil drøfte med toppolitikerne i Halsnæs Kommune.

- Som lokalråd har vi efterlyst en dialog med kommunens ledelse. I første omgang viste kun SF og Venstre sig imødekommende, men vi er nu blevet lovet et uformelt møde med Steffen og Helle, siger Per Perschke om løftet fra borgmester Steffen Jensen (S) og udvalgsformand Helle Lunderød (S).

Græsrod

I december 2020 rettede Ølsted Lokalråd i bladet Rundt om Ølsted og efterfølgende i Frederiksborg Amts Avis en kraftig appel til kommunen med ønsket om dialog. »Det er svært at være græsrod, hvis ikke gartneren mener, man skal gro og giver betingelser for det,« skrev Per Perschke blandt andet:

- Vi blev henvist til at tage det med udvalget, men det er nødvendigt at tage det fra toppen. Medarbejere i forvaltningen har hverken penge eller bestemmelse, og får vi ikke en politisk dialog er der tale om pseudo-demokrati, siger Per Perschke med henvisning til kommunens anvendelse af lokalråd.

Han er dog med på, at det ikke er nemt at være politiker, men mener, at man må starte med dialogen.

Omkring trafik og boliger på gasbetongrunden nævner han, at der ligger en gammel plan for en omfartsvej, som også en anden Ølsted-borger, Stig Hansen fra Trafikgruppen, har nævnt i flere sammenhænge.

Men der er en række andre punkter, som Ølsted Lokalråd gerne vil drøfte med politikerne. Det er blandt andet Ølsted Grusgrav, hvor legepladsen er nedslidt på få år

- Grusgraven skulle være en hyggeplads for byen, men den er blevet det for hele kommunen til skoleudflugter m.v., og det er et sted unge mødes og spiller høj musik og fester, så det giver dønninger i byen.

Andre punkter er udover et nyt bytorv og bedre belysning omkring krydset ved Hovedgaden samt pladsen ved kirken. Og så kunne man tænke sig nærmere retningslinjer på en række områder. Også sådan noget som hvor man må sætte blomster for at forskønne byen.