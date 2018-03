Se billedserie Den kinesiske ambassadør i Danmark, Deng Ying (2. fra højre) stod side om side med Steve Wang, adm. direktør i Mille Food, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen(V) og bestyrelsesformand i Mille Food, Axel Castenschiold, da lastbilen med Mille Foods 14.500 første dåser modermælkserstatning blev sendt af sted til Kina onsdag formiddag. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo

Send til din ven. X Artiklen: Næste stop Kina: Mille Food afsender første læs modermælkserstatning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næste stop Kina: Mille Food afsender første læs modermælkserstatning

Halsnæs - 21. marts 2018 kl. 13:18 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

14.500 dåser modermælkserstatning om bord på en lastbil forlod onsdag formiddag Mille Foods fabrik i Hundested med kurs mod Kina. Lasten på i alt 11,5 tons er den første af sin slags og markerer begyndelsen for virksomhedens eksport til Østen.

- Om lidt skal i vidne den første sending til Kina. Jeg er stolt og glad for, at vi kan dele det her historiske øjeblik. Vi er nervøse og begejstrede, nærmest som forældre der får deres første barn, sagde Steve Wang, adm. direktør i Mille Food ved en ceremoni inden lasten blev sendt af sted.

Med til at vinke den dansk-kinesiske virksomheds første last af sted var den kinesiske ambassadør i Danmark Deng Ying og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen(V).

- Det er en unik virksomhed med stort potentiale. Der er stor efterspørgsel på markedet, og jeg ser frem til, hvordan i udnytter og udforsker de mange muligheder, i har, sagde Troels Lund Poulsen.

Mille Food regner med at sende i alt 5.000 tons modermælkserstatning til Kina i 2018. Det tal har virksomheden forventninger om at fordoble, indtil eksporten rammer et årligt niveau på 25-30.000 tons modermælkserstatning.

- Jeg vil gerne sende den første last af sted med et stort tillykke. Modermælkserstatningen er en miniatureudgave af den danske madindustri, som er kendt for sin høje kvalitet, og der er mange kinesiske forældre, som glæder sig til at give deres børn sundere og bedre modermælkserstatning, sagde Deng Ying.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.