Lynæs Surfcenter har allerede opsat flere hytter samt etableret teltpladser og toiletvogn, inden Miljø- og Planudvalget har behandlet ansøgningen om dispensation. Det har provokeret flere naboer. Foto: Kim Larsen.

Nabomodstand mod hytter og telte i Lynæs

Lynæs Surfcenter har søgt kommunen dispensation til midlertidig etablering af fem hytter og seks telte. Surfcentret er også i dialog med kommunen om muligheden for at lave café og spillested i den gamle købmandsbutik

Halsnæs - 06. april 2021

Lynæs Surfcenter har søgt om dispensation til midlertidigt på Lynæs Havnevej 8A at etablere fem hytter og seks telte til overnatning samt en toiletvogn i perioden 8. april til 1. november 2021.

Der vil i den forbindelse blive etableret 12 parkeringspladser, fremgår det af ansøgningen.

Udvalget for Miljø og Plan skal på sit møde onsdag 7. april tage stilling til, om der skal gives den ønskede dispensation eller ej.

11 høringssvar Ansøgningen fra Lynæs Surfcenter har været i høring 14 dage i lokalområdet.

Der er indkommet 11 høringssvar. Heraf én ubetinget positiv, og syv som klart anbefaler ikke at give dispensation.

De øvrige tre tager ikke direkte stilling, men gør opmærksom på, at det er vigtigt, at der tages højde for parkerings- og støjproblemer.

F.eks. skriver formanden for Lynæs Havn, Gert Møller:

"Som udgangspunkt vil vi ikke modsætte os en dispensation. Dog er det vigtigt, at der på matriklen etableres de anførte 12 parkeringspladser, så de allerede problematiske parkeringsforhold i området ikke forværres."

"Endvidere er det vigtigt, at der træffes foranstaltninger, så området ikke udvikler sig til en festplads, med musik og støj langt ud på natten, til gene for naboer. Dette opfattes allerede i dag som et problem."

Nabomodstand Nogle af de syv naboer, som er imod dispensation, har også positivt at sige om surfcentret:

"Lynæs Surfcenter har virkelig gjort det godt og har været med til at skabe mere liv ved Lynæs Havn. Først og fremmest rigtig godt for surferne, men musikarrangementerne, bageri, café og burgervogn har også åbnet stedet op for at andre har en anledning til at kigge forbi, og det er godt," skriver således og fortsætter:

"MEN! Vi synes, vi har nået et niveau for, hvad området kan klare. Vi må ikke sætte charmen ved Lynæs over styr!"

"Flere hytter og telte, som kan være fyldt konstant over sommerhalvåret, betyder at oplevelsen, når folk der nyder naturen, stilheden på stejlepladsen og området omkring havnen, bliver forringet."

"Vi synes ikke om, at der dispenseres fra lokalplanen, der netop beskytter området," slutter disse naboer.

Andre naboer har slet ikke noget godt at sige om Lynæs Surfcenter:

"... støjgenerne sidste sæson var så voldsomme at vi ikke kunne nyde sommeren i egen have på grund af den grænsesøgende adfærd og larm."

"Vi har været bosat her i 37 år og har aldrig oplevet noget lignende."

"Henvendelser til Surfcentret ignoreres konsekvent arrogant. Vi er derfor meget bekymrede over yderligere etablering og kan derfor ikke tilslutte os dispensation," står der blandt andet i et af høringsbidragene.

Cafe og arrangementer Lynæs Surfcenter har tidligere fået tilladelse til en mindre café i deres butik.

Af sagen fremgår det, at Lynæs Surfcenter og Halsnæs Kommune også har været i dialog om muligheden for at etablere en større café og spillested i den tidligere købmandsbutik.

Bygningen er godkendt til butik med lager, samt en overdækning mod vandet, ligeledes til lagerformål til butik.

Administrationen skriver bl.a.:

"Anvendelsesændringen er i strid med den gældende lokalplan og en væsentlig anvendelsesændring ift. byggelovens §2 og kræver derfor en byggetilladelse med dertil hørende krav om en certificeret brandrådgiver mv."

"Det gælder også det overdækkede areal, der er godkendt som overdækning til butikken, men nu er blevet lukket i siderne, som uden tilladelse har været anvendt til publikumsorienterede events."

Surfcentrets ønske om cafédrift i den tidligere købmandsbutik er 'sparket til hjørne', idet "den ønskede anvendelse vurderes i forbindelse med den igangværende lokalplanproces".

5 pop-up arrangementer Indtil videre vil det kun være muligt at afholde 5 pop-up arrangementer i løbet af sommeren, som der normalt gives lov til. Dog på betingelse af, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt - og hvis coronasituationen tillader det, fremgår det af videre sagen, idet det understreges:

"Desuden skal støjkrav i nærliggende boligområder overholdes, hvilket administrationen har bedt om dokumentation for."