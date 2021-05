Send til din ven. X Artiklen: NYT FRA LYNÆS: Surfcenter mødes med udvalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

NYT FRA LYNÆS: Surfcenter mødes med udvalg

Onsdag morgen kl. 8 får surfcentret mulighed for at fremlægge deres sag for politikerne i Udvalget for Miljø og Plan

Halsnæs - 07. maj 2021 kl. 13:25 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Surfere er glade for god vind, men et stormvejr af den kaliber, som Lynæs Surfcenter har været ude for de seneste uger, kunne de nok godt have undværet. Selvom nogen nok vil betegne det som en storm i et glas vand. Lynæs Surcenter har som bekendt ønsket en dispensation fra lokalplanen til midlertidig etablering af fem hytter/shelters og seks teltpladser til overnatning ved surfcentret.

Satser på medvind En stor del af naboerne vendte tommelfingeren ned, da de i en nabohøring fik mulighed for at give deres besyv med. Indvendingerne gik især på, at naboerne allerede havde oplevet rigeligt med støj- og parkeringsproblemer. Den forholdsvis banale dispensationsansøgning endte op i et ret usædvanligt politisk sagsforløb, som - efter en tur i både udvalg og byråd - ikke førte til dispensation. Nu satser Lynæs Surfcenter på mere politisk medvind efter at have iværksat forskellige tiltag.

Nabomøde Lynæs Surfcenter har 21. april holdt et nabomøde med borgere fra nærområdet.

Der er planlagt endnu et nabomøde 19. maj, hvor surfcentret i samarbejde med nabogruppen vil lave en handlingsplan for, hvordan surfcentrets aktiviteter fremadrettet ikke skaber gener for naboer og omgivelser.

Lynæs Surfcenter erkender ikke at have været gode nok til at inddrage naboerne: "Vi kan sige så meget, at det er noget, vi skulle have gjort for lang tid siden - det erkender vi blankt. Vi har lavet fejl, men vi lærer af dem," siger Johan Ingversen til Halsnæs Avis. Han ønsker ikke over for Halsnæs Avis at uddybe, hvad det nye nabosamarbejde konkret indebærer. Men det kan man læse mere om i bilaget til onsdagens møde i Udvalget for Miljø og Plan.

Surfere til udvalgsmøde Lynæs Surfcenter har anmodet om at få genbehandlet sin dispensationsansøgning idet man har iværksat forskellige tiltag for at imødekomme eventuelle bekymringer. Og denne gang får surf-folkene mulighed for at fremlægge deres sag direkte over for politikerne i udvalget ved mødet onsdag 12. maj kl. 8. (Opdateres...)