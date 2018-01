En figur på sandskulpturfestivalen hyldede sidste år spitfirepiloten Kjeld Rønhof. I år er temaet »Myter og Legender«. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Myter og legender skal rejses i sandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Myter og legender skal rejses i sandet

Halsnæs - 26. januar 2018 kl. 10:26 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For syvende år i træk samles internationale kunstnere i Hundested for forme, stampe og skabe fantasifulde skulpturer ud af nogle af verdens mindste byggesten - sandkorn. I år er kunstnernes opgave at skabe værker i det skrøbelige materiale ud fra temaet »Myter og Legender«.

- Vi ville gerne have et tema, der var fabulerende og appellerede mere til kunstnernes frie fantasi. De seneste år har udgangspunkter være konkrete og nutidige historier, og vi følte, at der var brug for noget andet. Vi skal ikke have for meget af det samme, siger Christian Warrer, som sammen med Jens Henriksen står bag Hundested Sandskulpturfestival.

Han mener, at årets tema kan gradbøjes og anskues fra mange vinkler.

- Myterne er fiktive historier, og det giver derfor kunstnerne andre muligheder, når der ikke er historiske fakta at forholde sig til. Legender kan være både historiske og fiktive, men det kan også være levende legender. Det giver muligheder for for meget andet end græsk oldtid, siger han.

Sandskulpturfestivalen har i årenes løb skildret havet, røverhistorier, nordisk mytologi og vikinger, middelalderen og store danskere. Sidste år var temaet »Der var engang« som affødte værker af lokale, danske og globale begivenheder og centrale personer fra det seneste århundrede - fra et udsnit af Berlinmurens fald til John F. Kennedy siddende i en Cadillac, og ikke mindst en hyldest til Kjeld Rønhof(1920-1999), der fløj som Spitfire-pilot under Anden Verdenskrig, hvor han var involveret i ikke mindre end 183 kamphandlinger og som i 1967 bosatte sig i Hundested.

- Temaet er vigtigt. Derfor lytter vi meget til, hvad folk ønsker, og det er også en af grundene til, at vi har valgt myter og legender i år. Vi havde for år tilbage et tema om nordisk mytologi, og det er stadig noget af det, som folk snakker om og vender tilbage til. Vi prøver at lægge mærke til, hvad de husker og bruge erfaringen om, hvad der rodfæster sig, siger Christian Warrer.

I år har Hundested Sandskulpturfestival åbent fra 10.maj til 16. september. De første fire dage kan man kigge de 11 internationale kunstnere over skulderen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.