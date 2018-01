Bestyrelsesformanden for Musikskolen i Halsnæs, Tanja Hollerup, er glad for, at politikerne har lyttet til musikskolens ønske om lov at bestemme selv igen. Foto: Karl Erik Frederiksen

Musikskolens klagesang blev hørt: Får lov at bestemme selv

Halsnæs - 24. januar 2018

I efteråret kom det frem, at Unge- og Kulturcentret(UKC) og Musikskolen i Halsnæs ikke spillede i takt. Forholdet mellem de to institutioner var ikke afstemt, og Musikskolen ønskede ikke at være en del af det overbyggende fællesskab af kommunens kultur- og fritidstilbud til unge, UKC.

Nu ser klagesangen fra musikskolen ud til at blive hørt.

Problemstillingen var på dagsordenen, da Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud onsdag holdt møde. Af mødereferatet fremgår det, at udvalgets medlemmer anbefaler byrådet, som skal træffe den endelig beslutning, at musikskolen bliver oprettet som selvstændig virksomhed med selvstændig bestyrelse og en leder, som referer direkte til kommunens chef for Børn, Unge og Læring, Henrik Reumert.

- Jeg er meget tilfreds og glad for, at politikerne har lyttet til. Det er lige præcis, hvad vi havde ønsket. Indtil for to år siden var vi en selvstændig enhed, og det kan vi nu blive igen. Det betyder, at den råde- og ledelsesret, som førhen lå hos musikskolens leder, kommer tilbage, siger Tanja Hollerup, bestyrelsesformand for Musikskolen i Halsnæs, til Frederiksborg Amts Avis.

Ideen om et Unge- og Kulturcenter i Frederiksværk for 12-18-årige blev besluttet af byrådet i 2014, men UKC er endnu ikke åbnet officielt i den gamle brandstation i Frederiksværk endnu, da flere problemer med renoveringen gentagende gange har udskudt en indvielse. På ledelsesplan har Unge- og Kulturcentrets parter - ungdomsskolen og - klubber, Musikskolen, Billedskolen og Tieren, været sammenlagt i to år. Det betyder blandt andet, at musikskolens leder og musikskolens bestyrelse har været underlagt UKC's leder og bestyrelse, og det har været en medvirkende faktor til, at musikskolen ønskede at frigøre sig.

Der er dog uenighed om, præcis hvad beslutningen betyder for Musikskolen. I følge Helge Friis, formand for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, er det alene en beslutning om, hvem musikskolen skal referer til, som politikerne har truffet.

Han slår fast, at Musikskolen ikke trækker sig ud af UKC-samarbejdet, at der skal udformes en samarbejdsaftale mellem Musikskolen og Unge- og Kulturcenterets øvrige parter og at parterne stadig har en fælles administration i de fælles lokaler i Brandstationen.

- Musikskolen forlader ikke UKC og bliver deres egen lille ø. Tværtimod skal de stadig være en del af noget større. De unge i UKC skal kunne bruge musik som aktivitet, og der har musikskolen meget at spille ind med, siger Helge Friis til Frederiksborg Amts Avis og fortsætter:

- Udvalgets største opgave er i mine øjne, at Unge- og Kulturcentret bliver en succes og rammer du unges interesse, så de får lyst til at være der.

Den udlægning er Tanja Hollerup ikke enig i. Hun opfatter ikke Musikskolen som en del af UKC.

- Vi er ikke en del af UKC, sådan som jeg læser og opfatter det. Vi skal ikke længere været underlagt ledelsen i UKC og vores leder, som de sidste år kun har fungeret som souschef og har skulle referere til UKCs leder, bliver nu rigtig leder igen med råde- og ledelsesret, siger Tanja Hollerup og fortsætter:

- Der er fremsat krav om et samarbejde med UKC, og det er vi godt tilfredse med, for det har vi selv lagt op til. Det betyder, at vi skal byde ind med ting i et samarbejde, men det skal de også. Det er et samarbejde på lige vilkår, hvor vi ikke er underlagt UKC.