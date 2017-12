Arbejdet med UKCs organisering skal fortsætte indtil 2018 - ligesom arbejdet med at gøre UKCs base i brandstationen færdig. Foto: Niels J. Larsen

Musikskole vil ud af ungecenter

Halsnæs - 06. december 2017 kl. 09:27 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede inden det nye Unge- og Kulturcenter(UKC) i Frederiksværk er åbnet, er der dukket mislyde op. Musikskolen og de resterende samarbejdspartnere i projektet spiller ikke i takt, og musikskolen ønsker at gå solo.

- Vi ønsker at være en selvstændighed enhed i stedet for en del af en paraply, som vi ikke synes fungerer, siger Tanja Hollerup, bestyrelsesformand for Musikskolen i Halsnæs, til Frederiksborg Amts Avis.

UKC er ikke åbnet officielt i den gamle brandstation endnu, da flere problemer med renoveringen gentagende gange har udskudt en indvielse. Men på ledelsesplan har Unge- og Kulturcentrets parter - ungdomsskolen og - klubber, Musikskolen, Billedskolen og Tieren, været sammenlagt i to år. Det betyder blandt andet, at musikskolens leder og musikskolens bestyrelse er underlagt UKC's leder og bestyrelse. Den praksis - og snak om helt at nedlægge Musikskolens bestyrelse -er en del af grunden til, at musikskolen vil være selvstændig.

- Selve organiseringen og strukturen har ikke fungeret så godt, og vi har længe gjort opmærksom på, at vi er kede af organiseringen, siger Tanja Hollerup og slår fast, at musikskolen gerne vil samarbejde med UKC, lave workshops, koncerter og meget andet.

- Men vi føler, at vi kan gøre det meget bedre som selvstændig enhed med en samarbejdsaftale, hvor vi har vores eget råderum, og hvor musikskolelederen og musikskolebestyrelsen er øverst. Vi føler ikke, at der er blevet lyttet til os, siger Tanja Hollerup.

Desuden mener musikskolen ikke, at der fysisk er plads til dem i brandstationen.

Udmelding ærgrer Michael Thomsen(V), udvalgsformand for Skole, Familie og Børn.

- Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at der er forskellige opfattelser af det fælles projekt, som vi politisk har lagt en plan for. Det er noget, som er relativt nyt for os politikere, derfor vi tog initiativ til at indkalde til ekstraordinært møde i sagen tidligere på efteråret, hvor vi drøftede tingene. Det gjorde vi igen i går, og vi er enige om, at arbejde videre med at få klarlagt forskellige muligheder for at organisere UKC, siger Michael Thomsen til Frederiksborg Amts Avis.

I mandags havde Udvalget for Skole, Familie og Børn sagen på dagsordenen, og politikerne drøftede den fremtidige organisering af Unge- og Kulturcentret. Det arbejde kommer til at strække sig ind i næste år.

- Det er planen, at vi tager sagen op igen primo 2018. Vi har truffet nogle gode beslutninger om at gå grundigere til værks, og jeg er tilfreds med, at vi ikke har draget forhastede konklusioner, siger Michael Thomsen

