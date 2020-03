Museum vil ikke udstille V3

Kampvognen V3 fra Frederiksværk, der stod som vartegn foran Frihedsmuseet i København til det brændte for nogle år siden, bliver ikke en del af museets udstilling, når det efter planen genåbner den 6. maj i forbindelse med markeringen af 75-året for befrielsen.

Han finder at det er en dårlig idé at have kampvognen stående udenfor, som den gjorde tidligere, så det kommer heller ikke på tale i det ny museum for den danske modstandskamp, der bliver underjordisk og har været ramt af en række forsinkelser og en del debat.

V3 - der fik sit navn som en hilsen til Nazi-Tysklands berygtede V1- og V2-bomber - blev ombygget på Frederiksværk-banens værksted fra en gammel Ford-model og færdiggjort på Stålvalseværket, så den om morgenen den 5. maj 1945 kunne rulle ud forsynet med panserplader og et kanontårn i form af en ståltønde med et maskingevær monteret i toppen. '

Da Frihedsmuseeet brændte i 2013 undgik V3 at blive flammernes bytte. Via hårdt arbejde lykkedes det at få V3 hjem til Frederiksværk i 2015, hvor den blev udstillet i Bomuldstørreriet på Syrevej i et samarbejde mellem Industrimuseet Frederiks Værk og Frederikværkegnens Historiske Forening, der stillede frivillige hjælpere til at passe udstillingen. Efter at være udstillet tre somre forlod V3 atter sin hjemby efter nøjagtig 1111 dages ophold den 13. juni 2018.