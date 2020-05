Knud Rasmussens Hus åbner igen for publikum tirsdag 9. juni. Foto: Niels J. Larsen

Museerne åbner den 9. juni

Selv om der nu er givet grønt lys for at museer kan åbne igen, så vil Knud Rasmussens Hus i Hundested først åbne tirsdag 9. juni. Samtidig åbner også Krudtværksmuseet i Frederiksværk og Palæet med museumsbultik m.v.

Det oplyser museumsleder Frank Allan Rasmussen, men tilføjer at åbningsplanen skal godkendes endeligt af bestyrelsen på et møde onsdag.

- Vi åbner alle tre steder på én gang med skyldig hensyntagen til alle anbefalinger omkring afsprityning, afskærmning og sikkerhed for publikum og vores museumsværter, så vi følger alle regler, siger Frank Allan Rasmussen og tilføjer at alle glæder sig ufattelig meget til at vise det hele frem igen.