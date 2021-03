Museer ønsker sommerrabat

Flere nordsjællandske museer ser gerne en »sommerpakke« som i 2020, så det også i år bliver muligt at gå på museum til halv pris til sommer, hvor danskerne igen forventes at holde ferie i Danmark, mens de udenlandske turister vil mangle.

- Der er endnu mere brug for støtte og hjælp til turisterhvervet denne sommer, hvor vi ikke får udenlandske gæster før alle er igennem vaccineprogrammet. Derfor vil en ordning med halv pris være en kæmpe hjælp og et tilbud mange lokale også vil få glæde af, så det hilser vi rigtig meget velkommen, siger direktør i Visit Nordsjælland Annette Sørensen.

Esrum Kloster havde en forrygende sommer i 2020 med flere gæster end normalt. Direktør Birgitte Meisner Nielsen kan ikke entydigt konkludere, at det skyldtes sommerpakken, men hun håber, det igen bliver muligt at få en sommer med halv pris på billetterne.

- Vi så i sommer nye gæster i form af unge familier med børn. Det er en vigtig iagttagelse, at der er sammenhæng mellem pris og den gruppe som kommer på museerne, der ofte får kritik for at rette sig mod aldersgruppen plus 60, siger museumsleder Frank Allan Rasmussen.