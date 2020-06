Send til din ven. X Artiklen: Multibane og legeplads skal fjernes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Multibane og legeplads skal fjernes

Halsnæs - 29. juni 2020 kl. 08:59 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i byrådet stemte torsdag for at en multibane og legeplads mellem nogle af luksussommerhusene på den tidligere Asserbohusgrund er opført i strid med lokalplanen og derfor skal fjernes. Sagen har i løbet af foråret ved flere lejligheder været omtalt i Frederiksborg Amts Avis.

Samme beslutning kom Udvalget for Miljø og Plan frem til tidligere på måneden, men Thomas Møller Nielsen (V) var ikke tilfreds med den afgørelsen og forlangte sagen i byrådet. Her fik han opbakning fra fire andre i Venstres gruppe, mens tidligere borgmester Steen Hasselriis stemte som han havde gjort i udvalget for at legepladsen skulle fjernes.

Dermed blev det vedtaget med stemmerne 16-5 at multibane med bander og legepladsen, der er opført mellem Mostergårdsvej 6 og 8, skal fjernes med begrundelsen at anlægget har institutionskarakter og ødelægger naturpræget og derfor er i strid med lokalplanen.

Det er Asserbohus Grundejerforening, der har indklaget sagen for Halsnæs Kommune, og her er man meget tilfredse med afgørelsen.

- At 400 kvadratmeter indhegnet boldbane og legeplads fjernes i et naturskønt sommerhusområde er kun rimeligt, særligt fordi anlægget strider imod lokalplanen og der samtidig ikke er søgt om tilladelse til at opføre den. Beslutningen om at anlægget nedlægges viser med alt tydelighed at brud på lokalplanens bestemmelser bliver taget alvorligt af byrådet. Det giver os forhåbning om at lokalplanen også kan håndhæves på andre områder, siger Thomas Birk fra grundejerforeningens bestyrelse.

På byrådsmødet konstaterede Thomas Møller Nielsen at sagen udfordrede hans liberale gen og han opfordrede til at man tog en ny dialog med ejerne, der har opført multibaneanlægget og har tilbudt i samarbejde med Naturstyrelsen at foretaget en beplantning om anlægget.

- Jeg vurderer man kan finde en mindelig løsning, sagde Thomas Møller Nielsen, som mente at man satte den private ejendomsret ud af kraft og at der var tvivl om anlægget var ulovligt.

Det var Torben Hedelund (S) til gengæld ikke i tvivl om:

- Det er et sportsanlæg og rammer fuldstændig udenfor skiven, sagde han og mente at Thomas Møller Nielsen »havde tabt sutten«.

Det fik Thomas Møller Nielsen til at beklage retorikken, men inden debatten var slut, blev de to enige om at de gerne måtte fortsætte deres særlige humoristiske jargon i byrådet.