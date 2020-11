Mulig tricktyv på spil: "Jeg kommer fra hjemmeplejen"

En 58-årig kvinde anmeldte onsdag formiddag, at en mulig tricktyv havde været på spil i Skovfogedengen i Frederiksværk tirsdag morgen kl. 08.35.

Her havde en ukendt kvinde ringet på døren til den 58-åriges bolig og fortalt, at hun kom fra hjemmeplejen. Men da den 58-årige kvinde ikke modtog hjemmepleje nægtede hun at lukke kvinden ind, hvorefter kvinden forsvandt fra stedet. Hun beskrives som østeuropæisk af udseende, 30-40 år, 165-170 cm høj, spinkel af bygning med langt, lyst hår.

Hun talte dansk med accent, var iført en hvid forvasket kittel, gummihandsker og visir. Kvinden kørte fra stedet i en hvid bil med svenske nummerplader, oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.