Borgmester Steffen Jensen mødtes i foråret med daværende transportminister Ole Birk Olesen i Kregme i anledning af at der var fundet penge til at ombygge rundkørslen. Dette projekt kører videre uafhængigt af regeringsksiftet.Foto: Allan Nørregaard

Motorvej meget vigtig for Halsnæs

Selv om hans partifælle, transportminister Benny Engelbrecht (S) har meddelt, at han vil starte forfra på en ny trafikaftale og undsiger aftalen mellem den tidligere regering og Dansk Folkeparti, så er borgmester Steffen Jensen (S) optimistisk omkring de nordsjællandske ønsker for infrastrukturen med forlængelse af Hillerød- og Frederikssund-motorvejen samt forbedringer på Kystbanen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her