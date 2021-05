Se billedserie Freddy Hejgaard glæder sig over, at Frederiksværk Motionscenter fra på torsdag må åbne igen. Foto: Frederiksværk Motionscenter

Motionscenter kan endelig genåbne: - Vi har ventet mange måneder

GENÅBNING: Efter fem måneders nedlukning kan Frederiksværk Motionscenter fra på torsdag åbne igen, og indehaver Freddy Hejgaard lægger ikke skjul på, at det har været en ekstremt hård periode.

Halsnæs - 05. maj 2021

Vægtstænger, motionscykler og funklende hvide træningsmaskiner har i flere måneder stået ubenyttet hen i Frederiksværk Motionscenter. Men natten til tirsdag landede regeringen og partierne i Folketinget - minus Nye Borgerlige - en ny aftale, som betyder, at fitness- og træningscentre kan genåbne.

- Det er dejligt. Vi har ventet mange måneder nu, og vi glæder os til at se folk igen og agere i vores virke og faglighed, siger Freddy Hejgaard, indehaver af Frederiksværk Motionscenter.

Træningscentrene må fra torsdag genåbne for personer over 18 år, og Frederiksværk Motionscenter slår dørene op tidligt samme morgen.

- Vi fik besked om aftalen klokken 06.52 og er i fuld gang med at forberede os. Vi mangler stadig endelige retningslinjer for, hvad vi må og ikke må, så lige nu finder vi hjørnerne til puslespillet, og så må vi lægge resten løbende, siger Freddy Hejgaard.

Indtil videre ligger det dog fast, at det kræver coronapas for at komme ind i træningscentrene, og at centrene skal være bemandede i åbningstiden. Det skal sikre, at der er kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning.

- Det kommer vi også til at håndhæve. Vi laver kontrol i indgangsdøren, siger Freddy Hejgaard.

Ekstremt hårdt De danske træningscentre har været lukket siden midten af december 2020, og det er først sent i genåbningen - blandt andet efter værtshuse og barer - at træningscentrene er blevet prioriteret. Men der er ingen kritik af genåbningens faser fra Freddy Hejgaard.

- Jeg er hverken politiker eller virolog. Jeg forholder mig bare til, hvad myndigheder, siger han og erkender, at den lange nedlukning har været en hård omgang.

- Det har været ekstremt hårdt. Det en høj psykisk belastning at gå i uvished om, hvad der skal ske, og for mine kolleger er det jo i høj grad deres levebrød, de har været kraftigt truet på, siger motionscentrets indehaver.

Fra torsdagen morgen klokken 06.00 kan medlemmer igen komme ind i træningscentret. Foto: Frederiksværk Motionscenter

Frederiksværk Motionscenter har eksisteret i 42 år og ejer selv bygningen.

- Det har givet os lidt at tære på, men jeg er meget glad for, at vi ikke er en nystiftet virksomhed, for så havde vi ikke klaret den. Vi har taget massive tab, og hjælpepakkerne har langt fra dækket det. Vi er kommet igennem på velvilje fra organisationen og kollegerne, siger Freddy Hejgaard.

Svært ikke at hjælpe Udover at være et træningscenter er Frederiksværk Motionscenter også et rådgivningscenter. Her er hverdag personlig rådgivning af folk indenfor de tre emner bevægelse, kost og hjerne.

- Det er mennesker, som eksempelvis vil op eller ned i vægt, har et genoptræningsforløb eller måske har ondt i livsstilen. De mennesker følger vi på daglig basis og har indsigt i, men det har vi - og de - været forundt under nedlukningen, siger Freddy Hejgaard og fortsætter:

- Vi har ikke kunne hjælpe dem, og det har været svært. Vi ved jo godt, hvad der sker med en klient, som har en diskusprolaps, men ikke kan fortsætte sin genoptræning i de rette rammer. Og det har faktisk været det værst ved nedlukningen.

Stort medlemstab Mens centret har stået tomt, er medlemmerne i klubben langsomt sevet bort, og Freddy Hejgaard anslår, at centret nu kommer til at åbne med cirka halvt så mange medlemmer, som da de lukkede.

- Det er ekstremt mange, der er forsvundet, og det kommer til at tage lang tid at vinde tilbage, omkring 12-18 måneder, siger han.

En del mennesker glæder sig helt sikkert til at få adgang til træningscentret igen, men Freddy Hejgaard bemærker, at mange af centrets klienter kan have mistet motivationen.

- Det er mennesker, som træner for sundhedens og deres bevægelsespensions skyld. De er presset og har svært ved at håndtere det her, og det kan få dem til at vælge træningen fra. Det skal man genvinde, og det er svært i det her samfund.

Vil rykke mere udendørs Under nedlukningen har motionscentret forsøgt sig med gratis udendørs holdtræning, og siden forsamlingsforbuddet blev hævet til først 25 og siden 50, er folk stimlet sammen om at træne udenfor. Den tendens tror motionscentrets indehaver er kommet for at blive.

- Vi skal til at kigge på de nye holdplaner, og der kommer vi til at have flere udendørshold, end vi før har haft. Folks interesse er blevet vakt for det, og de har opdaget, at det er supersjovt. Tidligere var der ikke mange, som gad træne udenfor, men den bevidsthed har ændret sig nu, og det er spændende om trenden fortsætter ind i de kolde måneder, siger Freddy Hejgaard.

Han overvejer nu at købe et kæmpe telt, så motionscentret fremover kan tilbyde indendørs, overdækket og udendørs træning.