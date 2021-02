Motion på en ny måde: Her løber du ikke på tom mave

Med udgangspunkt i forventede restriktioner har arrangørerne sat deltagerantallet til max. 500, og billetsalget åbnede onsdag i denne uge. Taste & Run er motion i det fri koblet sammen med bæredygtig, lokal fødevareproduktion. En kombination af løb og oplevelser for smagsløgene. Deltagerne skal igennem en rute på 12 km, men har fire timer til det, så der er tid til at stoppe op og nyde forfriskninger undervejs, og efterfølgende kan man deltage i et aftenarrangement, ja i en hel weekend.

- COVID-19 har isoleret danskerne og restriktionerne sætter en stopper for folks mulighed for at være nysgerrige og ikke mindst for ferier og weekendophold. Taste & Run er en hel weekend, med oplevelsesløb i den flotteste natur, opleve de lokale gårde og det smukke gods. Mad og drikke på turen rundt. Der er middag på Godset om aftenen og mulighed for overnatning med oplevelsesguide til turen rundt i Halsnæs dagen efter løbet. Vi glæder os til at vise danskerne, at det igen er muligt at nyde livets goder", siger Freddy M. Hejgaard, der er kasserer i foreningen bag det ny initiativ.