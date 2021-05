Motion: Så LOOP'es der igen

Reducerede åbningstider

Og det er særdeles gode nyheder for alle der har savnet træning, og hvor 'corona-kiloene' måske har sat sig på sidebenene. Hos LOOP i Frederiksværk er man helt klar til at tage imod sine gæster, og alle de gode corona-erfaringer omkring afspritning, rengøring og afstand fra efteråret, dem holdes der fast i:

"Vi åbner op til en lidt anderledes hverdag end i efteråret, udover tiltagene fra efteråret, så starter vi op med tilpassede åbningstider. Reglerne er, at vi skal være fysisk tilstede i åbningstiden, så derfor starter vi op med lidt anderledes åbningstider end vores medlemmer er vant til fra før nedlukningen", siger Janie Rantov. Hun tilføjer:

"Samtidig er det krav, at folk som træner her skal fremvise gyldigt coronapas, det er alt sammen med til at sikre en tryg og sikker oplevelse i centret".