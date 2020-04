Morgenbrød og kringle til alle plejecentre

- Jeg synes vi skylder noget i denne tid. Det er svært for os, men endnu svære for de ældre. Det har det hårdt, derfor vil vi gerne glæde dem, forklarede Helge Jørgensen fra City Bakery, da han sammen med sin kone havde afleveret overraskelsen på Arresø Plejecenter Løvdalen klokken syv torsdag morgen.

Her var der både flag og rød løber. Til ære for dronningen og den lokale bagermester.

- Mine forældre er også i isolation, fordi de er i risikogruppen. Derfor tænker man også ekstra over hvor vigtigt det er at glæde andre, siger Helge Jørgensen om baggrunden for sin særlige gave til plejecentrene i anledning af Dronningens fødselsdag.