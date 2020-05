Møllen i Melby er malet

Se billedserie Folkene i foreningen Melby Mølles Bevarelse vil gerne formidle historien og gøre møllen mere kendt for turister. Foto: Niels J. Larsen

Halsnæs - 24. maj 2020 kl. 16:08 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Møllen i Melby maler ikke, men den er til gengæld nymalet!

Det melder foreningen til Melby Mølles bevarelse, som passer møllen og sprøjtehuset ved siden af. Frivillige fra foreningen har været igang med malerarbejdet hjulpet af en lift fra Stark, der kunne nå 28 meter op.

At møllen har fået farve er imidlertid kun første trin på et projekt, der skal være med til at sætte møllen på landkortet og trække flere besøgende til. Bestyrelsen har søgt tilskud fra en række fonde og kommunale og lokale iniativer og man har modtaget tilsagn på næsten 275.000 kr., blandt andet 100.000 kroner fra Augustinus-fonden.

- Der skal laves en rampe af stål så også gangbesværede med rollator kan komme op på platformen, fortæller Aage Thune fra bestyrelsen.

Fra platformen kan man komme ind i møllen og der er planer om at have forskelligt visuelt materiale her, der fortæller om møllen. Andre ønsker er en informationstavle og opsætning af bænkeborde på området, hvor man også har sprøjtehuset der indeholder Melbys gamle hestetrukne brandsprøjte fra 1900.

For at realisere alle planer mangler man endnu at indsamle omkring 150.000 kr.

I øjeblikket er der ikke nogle faste åbningstider til mølle og sprøjtehus, men flere af naboerne har nøgle og der er ofte åbent i weekender. Det årlige arrangement på den landsdækkende mølledag den tredje søndag i juni er aflyst på grund af Corona-restriktionerne. Det plejer ellers at være en festlig dag, ikke mindst for områdets børn.