Modige folk tog kampen op

Vi bringer her den tale, som Jørgen Tved ikke kan holde i anledning af 75-året for befrielsen, da det traditionelle mindearrangement er aflyst pga. Corona-situationen. Talen er også at finde i dagens Frederiksborg Amts Avis:

I dag er der mange som slet ikke forstår, at 4. maj er noget at fejre. De betragter dagen, som en af de mange historiske datoer, som er nævnt i historiske bogværker, hvor ma kan læse om store nationale begivenheder, som Slaget på Reden i 1801 eller krigene i 1848 og 64 osv.

Men naturligvis også om den 2, Verdenskrig og den tyske besættelse af Danmark i 1940. Man kan læse om modstand mod besættelsesmagten og jeg er ikke bange for at påstå, at en god del af det som er skrevet ofte er direkte historieforfalskning.

Kendsgerninger er det, at politikerne, fra stort set alle de politiske partier bøjede nakken for tyskerne og manede til ro og orden. Man indførte løn- og prisstop - og priserne steg og steg, mens lønnen nu var låst.

Og i forhold til tyskerne optrådte man så underdanig, at tyskerne betegnede Danmark for Flødeskumsfrondten.

Også her i byen var tyske soldater rigtig gode kunder ved byens bagere og konditor.

Jeg har tidligere, i taler ved denne sten, omtalt flere af de folk, som kom til at betyde meget for den lokal modstandsbevægelse.

Det vil jeg også gøre nu, 75 år efter den aften hvor det lykkelige budskab kom. Men først har jeg et par bemærkninger, til vort lokale byråd.

Ikke en gade. Ikke en lille sti. For slet ikke at tale om en plads, Har vort byråd opkaldt efter nogle af de meget modige folk, som valgte kampen. Som mente, at når uret blev ret, så var modstand en pligt. Naturligvis vil man heller ikke "prale" af den eneste panservogn, som blev fremstillet Illegalt Jeg har indtryk af, at de fleste byrådsmedlemmer får røde knopper hvis man nævner V3.

Karl og Otto Og så tilbage til en historie, om to mænd, der valgte kampen og betalte en høj pris for deres valg. Jeg vil omtale det samarbejde, som blev skabt mellem en kommunistisk maskinarbejder på Stålværket Karl E. Walther Jensen og den konservative Isenkræmmer Otto Jørgensen.

De to begyndte opbygningen af de væbnede grupper her i Frederiksværk. De kom fra hver sit politiske parti, som her og andre steder, stod meget skarpt over for hinanden. Hvordan var de kommet i kontakt med hinanden? Vi ved det ikke. Vi ved at de boede tæt på hinanden, Karl Walther på Birkevej nr. 33 og Otto Jørgensen på Kløverstien nr. 2. På Skovbakken.

Vi ved også, at de arbejdede i tæt kontakt med ledelsen af den centrale modstandsbevægelse i Frederiksborg Amt Vest, hvor to af lederne Bjørn Repstock og Ejner Lütken begge blev taget af Gestapo. Repstock d. 19. november 1944 og Lütken dagen efter. De blev begge udsat for grusom tortur og brød sammen og opgav navne på mange modstandsfolk i Nordsjælland bl.a. Karl Walther og Otto Jørgensen, som så blev arresteret d. 22 november.

I KZ-lejr De kom begge efter nogen tid til KZ. Neuengamme i Tyskland d. 15. januar 1945. Det blev for begge en grum tid og især for Otto Jørgensen. Hvor Karl Walther kom til at arbejde, som drejer i et værksted, hvor der også var tyske civile arbejdere og hvor der var varme i værkstedet og for sit arbejde i 12 timer, fik en ekstra skive brød, så kom Otto Jørgensen d. 11. februar på en såkaldt Udkommando, SS-Baubrigade. Den bestod af 30 jernbanevogne hvor de 20 var til beboelse for hver 24 fanger og de øvrige til SS. Vagter, Værksteder og Køkken. Brigaden blev udsendt for at reparere nogle af de jernbanespor, som de allierede flyvemaskiner hele tide forsøgte at ødelægge. Når brigaden gjorde holdt for, at arbejde blev de ofte angrebet at allierede fly. Fangerne blev lukket inde i deres godsvogne, mens vagterne forsøgte, at komme så langt væk fra banen som muligt

Flere fanger blev dræbt under sådanne angreb. På et tidspunkt var de kommet så tæt på fronten, at Otto og en anden, så deres snit til at kommer over til de allierede.

I de hvide busser Karl Walther blev sammen med mange andre, afhentet af de hvide busser og bragt til Sverige. Han var stærkt svækket og havde sat ca. 20 kg til af sin vægt, så han måtte under behandling i Sverig, før han kunne komme til Frederiksværk, hvor han blev modtaget på Stationen af en delig af modstandsfolk. Han forsøgte at genoptage sit gamle arbejde på Stålværket, men det gik ikke og han forsøgte sig også på andre arbejdsområder, men selv efter flere operationer for mavesår og for lungetuberkulose så døde han i 1985.

Der gik nu nogen tid inden det blev bekendt, at Otto var i live og inden hans kone fik ham hjem. Hun løb alle mulige og umulige organisationer, på dørene. Det var udenrigsministeriet, Røde Kors mm. Hun fik kontakt til andre fanger, som havde været sammen med Otto, men de mente at han var blevet dræbt. Efter mange genvordigheder fik hun et brevkort, den første juni, på engelsk, dateret d.21 maj og afsendt fra København. Det var fra Otto, hvor han skrev at han levede og havde det godt og han ville snart komme hjem. Det gjorde han så i juni. Vi har en attest, som fortæller, at han d. 21. juni var til luse- og lægekontrol, ved den danske grænse ved Padborg. Så gik det stærkt med at komme til København og der fra i bil til Frederiksværk, hvor han kom d. 22. juni.

Også han var mærket af sit ophold, som tysk fange.

I dag står jeg stadig med mine spørgsmål. Hvordan og på hvilket tidspunkt fik disse to mennesker kontakt med hinanden og hvordan var deres forhold efter krigen?. Svar får jeg aldrig, men jeg ved at de begge var meget modige mennesker, som der er al mulig grund til af bøje vore hoveder for. De var foregangsmænd i den modstandsbevægelse, som dukkede op d. 4. maj om aftenen, godt bevæbnet og klar til at løse de opgaver, som nu lå for.