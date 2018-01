Mobilspillet skal være med til at binde by og havn tættere sammen i Hundested. Foto: Kasper d. Dønbo

Mobilspil skal binde by og havn sammen

Halsnæs - 03. januar 2018

Forestil dig, at du og din familie en sommerdag besøger Hundested Havn. Her bliver I via en af børnenes mobiltelefoner engageret i et spil, hvor børnene skal hjælpe Knud Rasmussen med at gøre klar til den næste ekspedition til Grønland. Undervejs skal I løse nogle opgaver og bevæge jer fra post til post igennem havnemiljøet og op i byen.

Det nye oplevelsesspil til mobilen er den nyeste løsning til at binde det spændende havnemiljø sammen med by- og handelsliv, som ikke får samme opmærksomhed fra de besøgende.

Ideen om et oplevelsesspil er opstået i samspil mellem Halsnæs Kommune og Hundested Erhverv, der siden 2016 har samarbejdet om udfordringen med at skabe flere oplevelser i Nørregade i Hundested.

Erhvervsministeriet har valgt at støtte projektet med 133.500 kr. fra sin forsøgspulje til landdistrikter. Pengene går til udvikling og etablering. Halsnæs Kommune bidrager med den resterende del af pengene og samt projektledelse.

Hundested Skole har takket ja til at have børn og lærere som spiltestere, og Knud Rasmussens Hus bidrager med faglighed, så sjov og leg bliver kombineret med autentisk viden om Knud Rasmussen, og de udfordringer han stod med.

Problematikken omkring det oplevelsesrige havnemiljø og den mindre interessante handelsgade har været et emne længe. På kommunale dagsordener og i afsatte puljer har forskønnelse og sammenfletning af Hundesteds havn og by flere gange figureret, men uden at det for alvor har hjulpet.

Det er ikke én løsning, der med et trylleslag gør Nørregade til en interessant handelsgade, og flere midler er derfor taget i brug. For et år siden blev kunstværket SPANT og lysværket på pladsen foran Gubben afsløret. I 2017 er belysningen i Nørregade og en række bænke udskiftet med elementer, der gør stemningen bedre og er udført i materialer, der giver associationer til havnen.

