Mit Halsnæs: "Et særligt sted med en særlig energi"

Han leder efter det rette ord: "Kraftcenter, holdepunkt, fikspunkt? "

Kunstneren Johannes Møller har et par dage grublet over en kort beskrivelse af den store klint i Store Karlsminde, han de seneste 20 år har kredset omkring, siden familien flyttede til området.

"Klinten har noget særligt, og ligger dér som et stort væsen og vogter over historiens gang, formet af isen for tusinder af år siden."

Efter at have boet på flere adresser nær klinten, er han selv flyttet op på en vestvendt skråning i et lejet sommerhus med fjordudsigt: "Så nu kan jeg næsten ikke komme tættere på," siger Johannes Møller med et skævt smil og fortæller om flere af "væsenets" fortæffeligheder, ikke mindst til kreativ inspiration og en stor motivverden.

"En ny dag, et nyt lys, eller det kan skifte fra time til time. Jeg tror aldrig, jeg bliver færdig med at male motiver fra klinten. Ud over de mange motiver, er der masser af historie, og man skal ikke sparke meget i jorden for at finde spor fra fortiden. Der ligger mange stykker af flinteredskaber fra tidligere beboere for flere tusinde år siden. Lige under jordoverfladen. Vikingerne har også været her med tingsted og nogle særlige bål, der blev tændt for at alarmere om fjendtlige fartøjer."