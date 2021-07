Mit Halsnæs: "Det mest usnobbede sted"

"Vi flyttede hertil i november lige før endnu en coronanedlukning, men det har bestemt ikke forhindret os i at skabe nyt netværk og få nye venner her i Halsnæs. Det er simpelthen det mest usnobbede sted," siger forfatteren Pernille Aalund, der er flyttet til Sølager sammen med sin mand Kim Boye og nyder den nye tilværelse i "alpehytte med fjordudsigt" en time væk fra storbyen.

Anti-snobberiet forklarer hun blandt andet med, at ingen tilsyneladende ser skævt til den undertiden distræte forfatter, når hun nøjes med at tage en frakke uden på nattøjet før turen til supermarkedet.

"I supermarkedet, i Hundested by eller på havnen kan man møde lokale folk og kendte ansigter i en skøn blanding. Her er økologiske landbrug, og adskillige muligheder for at dyrke yoga blandet med det lokale fiskerliv og slægter der har boet i området gennem generationer. Jeg elsker diversiteten og forskelligheden, uanset om jeg går en tur gennem skoven til godset, sidder alene fordybet med frokosten på spisehuset Knud, og måske lige får hilst på et par stykker, eller er omgivet af alle mulige mennesker, når der er fællesspisning i Lynæs Surfcenter. Og hvilke andre steder kan man ellers opleve at blive overhalet af en flok midaldrende mænd på knallerter med mælkekasser bag på? Sjovt, det er så fedt. Jeg har kun mødt venlige, behagelige og meget hjælpsomme mennesker. Alt kan anbefales, og jeg gør det gerne over for alle, jeg kender," fortæller Pernille Aalund og fortsætte med nærmest usandsynlige historie om, hvorfor hun og husbond valgte Sølager.

Det startede med research til bogen Bønnens Kraft, og derfra tog det fart.

Tilfældighedernes spil

"Jeg skulle møde en kvindelig forsker bosiddende i Hundested, og undervejs i samtalen foreslog hun en lille tur i lokalområdet. Det blev en længere rundtur til alle mulige spændende steder. og jeg faldt pladask for det hele. Wow, jeg blev straks forelsket i det her sted. Om aftenen fortalte jeg min mand hele historien. Meget begejstret. Min datter ringede, hun fik samme historie, og kunne fortælle at hun kender én fra Hundested og at hun forresten vidste at et dejligt hus var til salg. Få minutter efter sendte min datter annoncen, og: Bang! Der var det!"

Få dage efter gik turen til Sølager, Hundested og Lynæs, ud for at se på hus og gense nogle af de skønne steder.

"Min mand var også ret begejstret, og nu bliver det lidt underligt, for efter en lille tur i cafeen på surfcentret, ser jeg pludselig jeg en kvinde, som kunne ligne min søster blot i en langt ældre udgave. Men det stoppede ikke dér, for da vi bagefter går ud på stranden, møder vi rent faktisk min søster, som jeg på daværende tidspunkt ikke har set i adskillige måneder - Til dagligt er hun bosiddende i København. Hun er lige så overrasket og viser mig salgsopstillingen på et hus i Lynæs. Jeg viser hende salgsopstillingen på huset i Sølager. Så var det vist afgjort - og vi flyttede begge hertil næsten samtidig. Utroligt, ikke?"

Nøgenbadning på lavt vand

Pernille Aalund er i gang med endnu en bog, og kan være fordybet i skrivearbejde flere dage ad gangen. Det med netværk og venskabelig hygge er kommet til hen ad vejen, og den før omtalte forsker er blevet en af veninderne.

"Lige da min mand og jeg havde besluttet os for huset, bestemte min nye veninde og jeg os for, at indvie stranden ved Sølager. Jeg vil ikke anbefale alle at gøre som os: At nøgenbade på lavt vand. Uvidende om den lave vandstand og uden medbragt badetøj besluttede vi os for en dukkert: Vi smed kludene og gik ud i vandet, men opdagede hurtigt, at man skal temmelig langt ud for bare at få våde knæ. Pludselig dukkede grupper af mennesker op på stranden og der stod vi og blomstrede i al vor frodighed. Nu har jeg sidenhen fundet ud af at mange bader nøgne bla. i Lynæs … men dengang var det lidt en ny oplevelse, så vi smed os ned i vandet, der dog ikke formåede at skjule ret meget alligevel, så det endte med et godt grin. En af de sjoveste oplevelser til dato," fortæller Pernille Aalund.

Og nu vi er ved stranden hører kyststrækningen langs fjorden til hendes favoritter: Fra færgelejet i Sølager mod klinten og videre til Lynæs, hvor en tur på havnen eller i surfcentrets café kan afslutte turen perfekt.

"Jeg kender allerede en del dejlige steder og gåture i lokalområdet, men den tur langs stranden til Lynæs er absolut favorit."