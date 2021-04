Mistænkeligt: Tyv med tophue forsvandt

En mandlig tyv blev klokken 01.52 set af et vidne i Frederiksværk, da han forlod et opbrudt skur på Aase Hansens Vej med to bæreposer. Vidnet kontaktede politiet, som sendte en patrulje til området, hvor det imidlertid ikke lykkedes at finde gerningsmanden, der var iført mørkt tøj og tophue.

Politiet: "Hjælp os med at fange tyven. Ring til os på 1-1-4, hvis du ser noget mistænkeligt, eller hvis du opdager et indbrud, som er i gang. Hurtig henvendelse og et godt signalement kan hjælpe os. Læg gerne mærke til, hvordan tyven ser ud: Højde, hårfarve, tøj, evt. transportmiddel, redskaber og/eller medbragte tasker/rygsække er vigtige informationer, når vi skal finde tyven."