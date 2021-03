Mistænkeligt: Lysende pletter på aftenhimlen udløste anmeldelse

"Mistænkeligt forhold var en øvelse," konkluderer Nordsjællands Politi, der tirsdag kl. 20.18 modtog anmeldelse fra en borger om, at der blev affyret nødblus ude fra Roskilde Fjord, og derfor ringede anmelderen til politiet på nummer 114.

Politiet kontaktede derefter Forsvaret, der oplyste, at der foregik en øvelse: "Stor ros til anmelderen for at reagere på forholdet," oplyser politiet i døgnrapporten.

Lysene på himlen kunne også ses i Lynæs- og Hundestedområdet, hvor man kunne se byger af røde lysende pletter blive skudt af sted ud over fjorden mod vest fra skydeterrænet ved Jægerspris - akkompagneret af skudsalver i det fjerne.

Det kunne ligne nødraketter, men de røde lys var dog kun synlige i kort tid og fløj med ret stor hastighed.