Ministerium støtter affaldsheltene

Halsnæs Affaldshelte har fået øget opbakning det seneste år med flere medlemmer og tildeling af priser, og der er samtidig støtte på vej fra Miljøministeriet, fortæller Annemette R. Eriksen, som løb Halsnæs Affaldshelte i gang ene kvinde for fem år siden.

"I 2021 har Miljøministeriet valgt at støtte os med udstyr, så vi kan rydde op langs vores fantastiske kyststrækninger. Jeg håber, at der er gode folk, der vil hjælpe mig med at planlægge dette? Samtidig satser jeg på at have lidt udstyr, som kan uddeles til nogle skoler, da bevægelse, frisk luft, ansvar og miljølæring kan kobles smukt sammen," fortæller Annemette R. Eriksen, der i en kommende julehilsen til halsnæsborgerne desuden kan berette om, at hun er blevet overrasket af skuespilleren Sofie Lassen Kahlke med prisen Månedens Naturven: 10.000 kroner fra energiselskabet Natur-Energi.