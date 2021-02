Ministerium skal afgøre valgtvist

Det er over fem måneder siden, at sognebørnene i Melby afgav deres stemme ved menighedsrådsvalget, men der hersker stadig tvivl om valgets udfald. Nu skal jurister i Kirkeministeriet afgøre, om menigheden skal til stemmeurnerne igen.

Sagen er havnet på ministeriets bord, fordi Melby Menighedsråd har anket en afgørelse fra den nu afgåede biskop i Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel, om at valget er ugyldigt og bør gå om.

- Vi mener faktisk, at det er en forkert afgørelse, biskoppen har truffet, og vi finder det rimeligt, at Kirkeministeriet ser på sagen. Derfor har vi anket afgørelsen, siger Søren Christensen, formand for menighedsrådet i Melby, til Frederiksbor Amts Avis.