Udsigt fra Sonnerup på Arrenæs, hvor en statsligt landbrugsejendom kan blive til åben natur. Foto: NJL

Send til din ven. X Artiklen: Minister tøver om mere natur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister tøver om mere natur

Halsnæs - 07. januar 2020 kl. 04:58 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Miljø- og Fødevareminister Lea Wermelin (S) har svaret folketingsmedlem for Enhedslisten Mai Villadsen på et spørgsmål om stop for landsbrugsdrift på en række statslige ejendomme, hvor den ene ligger på Arrenæs.

Svaret er imidlertid, at ministeren endnu ikke har taget stilling til, hvad der skal ske i sagen!

Baggrunden er forgængeren som miljøminister, den ny Venstre-leder Jakob Ellemann-Jensen i foråret meddelte, at den daværende regering og Dansk Folkeparti havde besluttet at stoppe landbrugsproduktion på seks statslige ejendomme for at lægge arealerne ud til åben natur.

Mai Villadsen ønskede at vide, om den ny regering vil fastholde denne beslutning.

»Beslutningen om at stoppe landbrugsdriften på seks større statsejede ejendomme blev truffet af den tidligere regering, og jeg har endnu ikke taget endelig stilling til denne sag. Regeringen lægger vægt på, at der skal være fokus på natur på statsejede arealer, herunder særligt de arealer, der ejes af Miljø- og Fødevareministeriet. I forbindelse med det kommende arbejde med en biodiversitetspakke vil der også blive set på, hvordan Miljø- og Fødevareministeriets arealer kan bidrage til at give biodiversiteten bedre vilkår i Danmark,« lyder svaret fra Lea Wermelin.

De seks større statsejede ejendomme, det handler om er udover Arrenæs placeret på Dybbøl Banke, Fussingø, Hald Hovedgård, Kalø Hovedgård og Livø.

Mai Villadsen har stillet spørgsmålet for at få en klar melding fra den ny miljøminister om sin forgængers udmelding om at stoppe landbrugsdrift på de pågældende ejendomme.

- Jeg er selv af den holdning, at staten på nogle områder kan gå foran og udlægge landbrugsjord til natur, da naturen er under voldsomt pres i Danmark og vi bliver nødt til at give den mere plads for at stoppe tilbagegangen af bl.a. insekter og fugle, siger Mai Villadsen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.