Der var flere jakkesæt end »Hundested-habitter« i havnebyen, da bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek(2. th.) fik fremlagt det kommende udviklingsprojekt i Hundested.

Minister besøgte havneby: - Stor kvalitet at gå sin egen vej

UDVIKLING: Planerne om at udvikle Hundested fik ros med på vejen af indenrigs- og boligministeren.

Halsnæs - 22. juni 2021

Med tanke på den efterhånden decimerede bestand af fiskere i Hundested ville en nærmere optælling formentlig have afsløret, at der var flere jakkesæt end de karakteristiske blå »Hundested-habitter« i havnebyen mandag middag. Årsagen var, at bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek(S) besøgte Halsnæs Kommune og med et større følge af politikere, havnens ledelse samt statslige og kommunale embedsfolk spadserede rundt i Hundested.

Her fortalte kommunen om det kommende projekt med overskriften »Råt og autentisk Hundested«, som skal sætte gang i udviklingen af byen med respekt for byens kulturarv og historie.

- Vi vil gerne vise ministeren vores planer for udviklingen af byen. Samtidig havde jeg en række emner og sager, som jeg gerne ville vende med ham, og det fik vi alt sammen klaret på den her måde, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune.

Går sin egen vej I slutningen af maj lancerede regeringen et såkaldt »by og land-udspil«, som skal puste liv i de små lokalsamfund og gøre dem stærkere. Det skal blandt andet ske med et krav til kommunerne om strategisk planlægning for bymidterne i tæt samarbejde med byens private og civile aktører, og i gennem en ændring af planloven, som sætter en stopper for de store butiksområder uden for bymidterne, som i dag trækker luften ud af de lokale hovedgader.

I lys af udspillet roste ministeren perspektiverne i Halsnæs Kommunes projekt, som blandt andet skal skabe bedre sammenhæng mellem Hundested Havn og by, så det fremstår som en samlet og autentisk havneby.

- Det er et vigtig valg, at man ikke bare har taget samme model, som mange andre havne og på den måde kommer til at ligne dem. Man holder fast i, at det er en gammel havneby og i det industrielle præg, som stadig er her. Det kan jeg godt lide, og det har stor kvalitet, at man går den vej, siger bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek.

Udover ministeren og borgmester Steffen Jensen deltog blandt andet folketingsmedlem Rasmus Stoklund, direktør i Halsnæs Kommune Ulla Brinch samt Børge Larsen og Søren Brink fra Hundested Havn på rundturen.

Døde gågader Ministeren afslørede, at han er kommet flere gange i Hundested. Byen er symptomatisk for regeringens udspil, som peger på, at mange bymidter i dag er nedslidte, lider under tomme bygninger og har behov for fornyelse, forskønnelse og istandsætning, så de igen bliver et attraktivt mødested. Til det vil regeringen nedsætte en statslig pulje til 150 millioner kroner.

- Vi må også være ærlige at sige, at Hundested har sine udfordringer, for eksempel med butiksdød i gågaden. Der skal mere end bare butikker til for at tiltrække folk, og det tror jeg, at vores udspil kan medvirke til, siger Kaare Dybvad Bek.

Parkering og overnatning Undervejs gjorde det velklædte entourage stop i Nørregade, på Kajgaden og i Glassmedjen på Hundested Havn og på Nordmolen, som er udset som det fremtidige hjemsted for Arktisk Center. Rundturen startede langs Strandvejen, som i følge kommunens administration nærmest udgør en fysisk barriere mellem by og havn.

- Som I kan se, så skiller vejen by og havn i stedet for at lede folk dem fra det ene sted til det andet, sagde Ulla Brinch, direktør i Halsnæs Kommune.

Flere muligheder er i spil, blandt andet at lukke Nordre Beddingsvej for trafik og at lave trafikdæmpende foranstaltninger.

- En af vores overvejelser er netop, hvad vi skal gøre ved trafikken. Skal folk køre en anden vej, skal vi skille tung og let trafik og skal vi etablere flere parkeringsmuligheder, for eksempel på den gamle tog-kirkegård, for at flytte trafikken et andet sted hen, forklarede Steffen Jensen.

Udviklingsprojektet skal blandt andet binde by og havn tættere sammen, skabe flere overnatningsmuligheder og løse trafikale udfordringer.

Samtidig peger den nye helhedsplan på, at der er et begrænset udbud af overnatningsmuligheder i havnebyen.

- Vi er behov for vækst i gode overnatningsmuligheder, for der er stor efterspørgsel. Men det kan nogen steder udfordre lovgivningen lidt, sagde Ulla Brinch.

- Men det er vi ikke bange for at gøre, tilføjede borgmesteren med et grin.

Halsnæs Kommune kan trække på erfaring fra et lignende byudviklingsprojekt i Frederiksværk ved navnet Stålsat By. Her nedfældede kommunen en række ønsker og udskrev herefter en arkitektkonkurrence. Vinderbuddet er siden blevet realiseret et projekt ad gangen, og det er planen at bruge samme fremgangsmåde i Hundested.