Der har været tomt i klasseværelserne en stor del af skoleåret som her i Hundested, men alligevel fastholder undervisningsministeren at nationale test skal gennemføres.

Minister afviser anmodning

Halsnæs - 21. april 2021

halsnæs: Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har på regeringens vegne blankt afvist henvendelsen fra Halsnæs og en række andre kommuner om at aflyse det nationale tests for folkeskolen med henvisning til elevernes helt særlige situation i dette skoleår med nedlukning og hjemmeundervisning.

»Regeringen mener, ligesom sidste forår, at det er vigtigt, at vi får et fælles billede af elevernes faglige niveau, ikke mindst i lyset af den aktuelle anden periode med nedlukning og nødundervisning,« hedder det indledningsvis i et standardbrev, der er sendt til kommunerne.

Her argumenterer man således:

»Det er vigtigt at få afdækket omfang og karakter af de faglige udfordringer, som nedlukningen har medført, med de forskellige redskaber, vi har, så skolerne kan sætte målrettet ind i forhold til den enkelte elev og klasse. Derfor mener regeringen, at de nationale test skal gennemføres. Og derfor ønsker regeringen ikke at give mulighed for, at gennemførelsen af nationale test kan fraviges som led i muligheden for omlagt undervisning, som er trådt i kraft den 27. marts 2021 og har til hensigt at give folkeskolerne større lokal fleksibilitet til at fokusere på læring og trivsel, når hjemsendte elevårgange vender tilbage til skolen igen. Det samme gælder den nationale trivselsmåling.«

Undtagelsen er de kommuner, der er udnævnt som frikommuner. Her er det muligt at undgå de nationale test.

Social opgave

Det var Enhedslistens Thue Lundgaard, der fremsatte forslaget i byrådet om at rette henvendelse til regeringen for at få annulleret de nationale tests. Forslaget fik i byrådet opbakning fra Socialdemokratiet og SF, mens Dansk Folkeparti stemte imod og Venstre undlod at stemme.

Thue Lundgaard er af gode grunde ikke tilfreds med svaret fra undervisningsministeren.

- I vores optik giver det ingen mening at genemføre tests efter at ungerne har været hjemsendt og lærerne nødsaget til fjernundervisning i månedsvis. Efter det ligger der en større social end boglig opgave på den korte bane, siger Thue Lundgaard.

Han kalder det helt sort når man samtidig melder at frikommuner ikke behøver at gennemføre tests og når man har sagt at der skal kigges på en ny model for de fremtidige tests.

Genopbyg trivsel

I brevet til undervisningsministeriet anfører Halsnæs Kommune at en evaluering af de nationale test i 2019 bl.a. sagde, at målingerne ikke kunne bruges på elevniveau, og at der derfor i stedet skulle udvikles et helt nyt bedømmelsessystem som erstatning.

»Eftersom der endnu ikke er en ny model på plads for de nationale tests, mener flertallet i Byrådet ikke, at det giver mening endnu engang at gennemføre tests, som både ministeriet og faglige eksperter er enige om, ikke giver retvisende resultater. De forskellige Corona-nedlukninger med nødundervisning har for såvel eleverne som medarbejderne forårsaget, at undervisningen er besværliggjort og kvaliteten i undervisningen har været under pres. Derfor mener Byrådet i Halsnæs Kommune, at det - når eleverne kan begynde at komme tilbage i klasseværelserne fuldt ud igen - bør være højeste prioritet at bruge ressourcer på at genopbygge klassefællesskabet og trivslen og samtidigt styrke den faglige læring,« skriver kommunen til ministeriet.

Udvider testperiode

I sit svar giver undervisningsministeren udtryk for, at nationale test ikke vil ændre på elevernes trivlsel:

»Jeg er overbevist om, at alle skoler gør en enorm indsats for at genskabe relationen mellem eleverne og mellem elever og lærere, både når de er tilbage i skole, og ved opsøgende arbejde, trivselsgrupper mv. for de elever, som fortsat ikke er tilbage i skolen. Det vil gennemførelsen af nationale test ikke ændre på,« skriver Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun har besluttet, at testperioden udvides, så den løber frem til og med den 11. juni 2021 for at give skolerne længere tid til at afvikle de nationale test.

njl