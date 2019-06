Steffen Jensen har lyttet til høringssvar, og Socialdemokratiet er nået til enighed med Enhedslisten og SF om at udskyde mini-SFO'en. Foto: Allan Nørregaard

Mini-SFO bliver udskudt et år

Halsnæs - 19. juni 2019

Det bliver tidligst i maj 2021, at Halsnæs Kommune får mini-SFO. Det ligger fast efter politiske forhandlinger inden byrådsmødet torsdag aften, hvor Enhedslisten og Socialdemokratiet er nået til enighed om at udskyde indførelsen af tilbuddet. Det kunne borgmester Steffen Jensen(S) tirsdag aften fortælle på Facebook.

»Partierne Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet har her til aften aftalt at sende sagen om Mini-SFO over til budgetforhandlinger, som skal foregå til efteråret. Det betyder, at der tidligst kan blive oprette Mini-SFO i Maj 2021«, lyder det i opslaget.

Da forslaget dukkede op på de politiske dagsordener, udløste det meget debat og kritik fra blandt andet pædagoger og forældre, som mente, at det mere lignede en spareøvelse, der blev hastet hurtigt igennem end et gennemtænkt pædagogisk tilbud.

Tilbuddet består i, at alle skoleklare børn starter i mini-SFO på folkeskolen fra 1. maj i stedet for først at starte i SFO den 1. august. Det skal give børnene en længere og bedre overlevering til både folkeskole og SFO, inden de har skolestart i midten af august. Forslaget vil betyde en besparelse på 900.000 kroner på området, men Steffen Jensen slog fast her i avisen, at pengene skal tilbage til området igen. Målet er således flere voksne og færre børn i daginstitutionerne.

Men i en række høringssvar er der stillet spørgsmål og sået tvivl om, hvorvidt tilbuddet er skruet rigtigt sammen, tager højde for blandt andet det specialiserede område og sommerferielukning og at der ønskes ekstra tid til udvikling og planlægning mini-SFO'en, så det ikke bliver en forringet løsning for børnene.

I opslaget gør borgmesteren det klart, at høringssvarene har haft stor indflydelse på beslutning.

»Så derfor har vi på baggrund af de mange indkomne høringssvar fra forældre og personale aftalt, at sagen tages af dagsordenen. Både for at give mere tid til at bearbejde et nyt forslag, der giver svar på alle de usikkerheder der er, men også for at se det i en samlet økonomisk plan. Vi opretter ikke et spændende nyt tiltag for førskolebørnene, hvis de som arbejder med børnene og deres forældre er i tvivl om rammerne og indhold«, skriver Steffen Jensen og fortsætter:

» Hvor er det dejligt at vi har så mange dedikerede forældre og medarbejdere der sender så kvalificerede høringssvar. De er med til at gøre os alle klogere og derfor er vi også enige om, at vi selvfølgelig skal have svar på alle de spørgsmål der sendt, inden vi tager en beslutning og at forslaget efterfølgende skal regnes ekstra igennem, når et samlet bud foreligger«.

En udsættelsen af mini-SFO'en lå ikke i kortene. Både i fagudvalget og i økonomiudvalget har forslået SF at sætte tempoet ned og bruge mere tid på at udvikle mini-SFO'en sammen med forældre, institutioner og medarbejdere, men partiet er blevet stemt ned.

Da Frederiksborg Amts Avis tidligere på ugen snakkede med borgmesteren afviste han, at det var på tale af skyde forslaget til efterårets budgetseminar. Det ville enten betyde en udsættelse af tilbuddet til 2021 eller indsnævre perioden til at udvikle tilbuddet til ganske få måneder - fra januar til maj- hvis man holdt fast i planen om at åbne mini-SFO i maj 2020.